La misura alternativa è stata concessa dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione dai militari dell’Arma
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I carabinieri della Stazione di Limbadi hanno eseguito un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva in regime di domiciliari nei confronti di Antonio Mancuso, 60 anni, residente nella frazione Caroni del comune di Limbadi.
Il provvedimento, emesso il 19 maggio 2026 dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, riguarda una pena di sei mesi, conseguente a una sentenza divenuta irrevocabile.
La misura disposta per sei mesi
Mancuso è destinatario della misura per l’espiazione di una pena della durata di 6 mesi», da scontare nella propria abitazione. La detenzione domiciliare è stata concessa dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
La condanna riguarda il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, contestazione per la quale la sentenza è ormai definitiva.
L’accompagnamento nell’abitazione
Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione nella frazione Caroni, dove espierà la pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità giudiziaria procedente.