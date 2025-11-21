Situato a pochi metri dall’ingresso del plesso rappresenta da anni fonte di preoccupazione per le famiglie degli alunni. L’area è stata transennata dal Comune per motivi di sicurezza. Il proprietario è stato individuato ma non è ancora rintracciabile

Un immobile privato, da anni in stato di abbandono e situato a pochi metri dalla scuola primaria di Limbadi, ha registrato nei giorni scorsi il distacco di una porzione di intonaco dalla cornice di una finestra. L’area è stata transennata dal Comune per motivi di sicurezza.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla vicinanza dell’edificio all’ingresso dell’istituto scolastico, a meno di dieci metri, e ha alimentato la preoccupazione dei genitori e della comunità per le condizioni in cui versa la struttura.



Preoccupano anche gli spazi esterni: la scalinata che collega il corso principale alla via sottostante presenta frammenti di vetro, residui di bottiglie rotte e ringhiere arrugginite fissate in modo precario. Elementi che, secondo i cittadini, delineano un quadro di degrado e di scarsa manutenzione in un’area quotidianamente frequentata da bambini e famiglie.

Il sindaco di Limbadi, Pantaleone Mercuri, ha riferito che l’amministrazione sta monitorando la situazione e che più volte è intervenuta per disporre interventi di messa in sicurezza, oltre che per far ripulire l’area esterna. Sarebbe stato individuato il proprietario, ma al momento non è stato possibile rintracciarlo.