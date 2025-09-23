«Poteva cadere addosso ai miei figli»: così un residente di Longobardi, frazione di Vibo Valentia, denuncia la pericolosa situazione in cui versa via Rosaniti, una strada che collega via Roma alla Statale 18, lungo la quale sorgono numerose abitazioni. A fare scattare l’allarme è un palo dell’illuminazione pubblica che si è spezzato finendo sulla carreggiata. Per segnalare il pericolo, qualcuno ha avvolto il palo con nastro bianco e rosso, ma la questione solleva non poche preoccupazioni. «Se fosse passato qualcuno, sarebbe rimasto schiacciato», racconta con preoccupazione il residente, visibilmente allarmato per il rischio corso. Tuttavia, il palo che si è abbattuto sul selciato non è l’unico che appariva claudicante. Molti altri infatti sono inclinati e destinati probabilmente a fare la stessa fine. Ma questo non è l’unico problema segnalato dai residenti.

Un rischio anche per il gas

A destare preoccupazione è anche una centralina del gas è avvolta dalle sterpaglie che crescono intorno. «La struttura in ferro è in balia delle erbacce - spiega il residente - e la situazione sta peggiorando ogni giorno».

La vicinanza di questi impianti a terreni non curati è una delle principali preoccupazioni. Nei pressi dell’ex scuola del paese, un altro rischio si aggiunge a quello già evidente: un bombolone del gas, anch'esso circondato da sterpaglie. «Le erbacce che avvolgono l'intera strada sono a rischio incendio. Se le fiamme dovessero raggiungere queste strutture, potrebbe scoppiare un incendio di vaste proporzioni», avverte con toni preoccupati.

Un appello per la sicurezza

I cittadini di Longobardi sono ormai stanchi di attendere una risposta dalle autorità locali e chiedono interventi urgenti. «Se non si interviene subito, la situazione potrebbe degenerare. Non vogliamo aspettare che succeda una tragedia», concludono.