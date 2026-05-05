La carreggiata è stata fresata nel tratto a monte vicino all’innesto con la Statale 18, dove il nuovo avvallamento aveva riacceso le paure dopo le chiusure del 2021 e del 2023. L’intervento conferma quanto annunciato dall’assessore comunale Monteleone nei giorni scorsi

Sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale a Longobardi, nel tratto di competenza del Comune di Vibo Valentia che nei giorni scorsi era stato interessato da un nuovo cedimento. Circa 50 metri di carreggiata sono stati fresati e i mezzi sono già al lavoro per restituire condizioni di maggiore sicurezza a un collegamento ritenuto essenziale per la frazione e per chi si muove da e verso Vibo Marina.

Il punto è quello già finito al centro delle preoccupazioni dei residenti: a pochi metri dall’innesto con la Statale 18, dove l’avvallamento obbligava gli automobilisti a procedere con prudenza e, in alcuni casi, a spostarsi verso l’altra corsia in un tratto reso più delicato dalla presenza della curva. Una criticità che aveva riportato alla memoria le lunghe chiusure del passato, in particolare quella del 2021, durata quasi un anno, e quella del 2023, protrattasi per quattro mesi.

Il precedente intervento e il nuovo allarme

Proprio in quell’area, l’ultimo intervento era stato particolarmente complesso: erano stati realizzati muri di contenimento e ripristinato il fondo stradale dopo un cedimento franoso, con un costo indicato in circa un milione di euro. Il nuovo abbassamento dell’asfalto aveva quindi riacceso l’apprensione tra i cittadini, già segnati dai disagi subiti negli anni scorsi, quando le interruzioni avevano costretto residenti e automobilisti ad allungare il percorso passando nei pressi della stazione di Vibo-Pizzo.

L’asfalto, come segnalato nei giorni scorsi, continuava ad abbassarsi proprio nel punto già interessato dalle criticità precedenti, alimentando il timore di nuovi provvedimenti sulla viabilità, per giunta in prossimità dell’estate.

Le rassicurazioni dell’Amministrazione

Dopo la segnalazione del nuovo cedimento, l’Amministrazione comunale era intervenuta per rassicurare la cittadinanza. L’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, aveva spiegato che erano già state avviate tutte le procedure necessarie per il ripristino definitivo dell’opera.

Sul piano operativo, era già stato effettuato un sopralluogo tecnico con il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice. «A breve si darà luogo al ripristino», aveva assicurato l’assessore, ribadendo che «la sicurezza dei cittadini e la piena funzionalità della viabilità restano priorità assolute».

Il cantiere è partito

L’avvio dei lavori rappresenta dunque il passaggio operativo atteso dopo le rassicurazioni arrivate da Palazzo Luigi Razza.

Resta ora da capire se il ripristino sarà sufficiente a chiudere questa nuova fase di criticità o se saranno necessari ulteriori controlli sulla tenuta complessiva dell’infrastruttura. È il punto che continua a preoccupare i residenti: evitare che Longobardi debba fare i conti, ancora una volta, con nuovi cedimenti e con il rischio di altre limitazioni alla circolazione.