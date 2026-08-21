Le giocate fortunate effettuate in un punto vendita di via Nazionale hanno fruttato rispettivamente 7.532 e 7mila euro

Il Lotto premia la Calabria e, in particolare, Pizzo. Nel concorso di giovedì 20 agosto, nella cittadina del Vibonese sono state centrate due vincite per complessivi 14.532 euro.

Come riporta Agipronews, le giocate fortunate sono state effettuate in un punto vendita di via Nazionale. La prima ha fruttato 7.532 euro, mentre la seconda ha permesso di portare a casa 7mila euro. Entrambe le vincite sono state realizzate grazie a un ambo.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente 4,6 milioni di euro in premi in tutta Italia, portando a oltre 786,1 milioni di euro il totale delle vincite assegnate dall’inizio del 2026.