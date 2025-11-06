Il primo cittadino ha annunciato con orgoglio l’avvio dell’intervento di messa in sicurezza e ammodernamento mettendo l’accento sull’iter travagliato costellato di «sacrifici, intoppi e momenti di sconforto»

Sono ufficialmente iniziati i lavori di messa in sicurezza del lungomare di Zambrone. Come sottolinea una nota del sindaco Corrado L’Andolina, l’intervento, finanziato nel 2019, rappresenta la più rilevante opera pubblica mai realizzata nel territorio comunale.

Il progetto, frutto di un lungo iter amministrativo, prevede una durata dei lavori di circa 18 mesi e ha l’obiettivo di restituire alla comunità un’area costiera più sicura e funzionale. Secondo quanto rimarcato nella comunicazione, l’opera punta a favorire anche lo sviluppo turistico della zona di Zambrone Marina.

Il sindaco Corrado L’Andolina, commentando l’avvio del cantiere, ha posto l’accento sui «sacrifici, le difficoltà, i intoppi, i momenti di sconforto» che hanno costellato l’iter, «ma – sottolinea – penso anche alla tenacia, al desiderio di progresso, all'ambizione di fare del lungomare un simbolo di buona amministrazione e amore per il territorio». «Sono davvero orgoglioso e commosso di questo risultato – continua il primo cittadino - frutto di un lavoro enorme, di tanto coraggio e chiavistello di una nuova e bella pagina di storia comunale. Ora sarà necessario che la Regione si attivi per realizzare le barriere sottomarine, direzione Zambrone-Parghelia, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno dell’erosione costiera».

La nota evidenzia inoltre che l’intervento è il risultato di un impegno costante da parte dell’amministrazione e del gruppo Identità e Futuro per Zambrone, che nei due mandati ha posto la valorizzazione del territorio tra le priorità politiche. Un ringraziamento viene rivolto ai consiglieri comunali e all’ufficio tecnico comunale per la professionalità dimostrata nel corso dell’iter.

La comunicazione si chiude con un richiamo simbolico, citando Monet: «Il mare è un cielo che vive». L’avvio dei lavori sul lungomare – si legge – rappresenta non solo un intervento infrastrutturale, ma anche un passo avanti nel percorso di crescita e valorizzazione del territorio costiero.