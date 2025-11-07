Sempre con la mano tesa verso i più fragili. Per anni “sentinella” e punto di riferimento per centinaia di famiglie vibonesi alle prese con la piaga del precariato, dell’inoccupazione, delle difficoltà sociali ed economiche. Lutto nella comunità vibonese per la prematura scomparsa del professor Antonello Murone, componente del direttivo del Centro servizi volontariato e responsabile provinciale del Banco alimentare.

Csv Calabria centro: «Esempio di generosità»

Profondo il dolore del Csv Calabria centro che, anche sui social, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia Murone: «Antonello – si legge – era un collega e amico stimato, esempio di generosità, impegno e passione per il volontariato. Il suo ricordo resterà vivo in tutti coloro che hanno condiviso con lui il cammino del servizio e della solidarietà».

Il cordoglio della Prociv Augustus

Parole di cordoglio anche dalla Prociv Augustus Vibo Valentia che ha descritto il professor Murone come «figura di grande umanità e instancabile volontario». «Antonello – si legge sulla pagina social dell’associazione - ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, con passione, sensibilità e spirito di solidarietà autentica. La sua presenza nel mondo del volontariato è stata un esempio di dedizione e altruismo che ha arricchito l’intera comunità. Lo ricordiamo non solo per il suo impegno costante, ma anche per la sua amicizia sincera, il sorriso discreto e la disponibilità con cui sapeva essere accanto a tutti».

I funerali

I funerali avranno luogo domani 8 novembre alle 15.30 nella Chiesa dei Salesiani – don Bosco. Per quanti desiderano salutare il prof Murone per l’ultima volta, la salma è ospitata nella casa funeraria dimora San Filippo Neri, viale Kennedy, Vibo Valentia.