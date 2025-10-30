In vista dell’ondata di maltempo prevista tra stanotte e domani, alcuni Comuni montani del Vibonese stanno emanando le relative ordinanze che impongono la chiusura delle scuole. È quanto hanno già deciso, ad esempio, Serra San Bruno, Spadola, Mongiana e Fabrizia.

Si tratta dei territori che confinano con il Catanzarese e il Reggino, dunque in prossimità della fascia jonica calabrese dove si concentreranno le precipitazioni più intense. Una situazione che ha spinto la Protezione civile a diramare, per quelle zone, l’allerta arancione. Diversa la situazione nel resto della provincia vibonese, dal lato tirrenico, dove invece è prevista allerta gialla con precipitazioni di intensità sempre più scarsa man mano che ci si avvicina alla costa.