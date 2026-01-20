Le forti raffiche di vento stanno provocando disagi anche in provincia. L’ordinanza del sindaco per la messa in sicurezza e la rimozione dei rami pericolanti

Giornata di disagi a causa dell'ondata di maltempo che sta interessando i territori del Vibonese. A Zungri, il sindaco Serafino Fiamingo ha emesso un'ordinanza di chiusura temporanea di tratti di strada comunale nel centro del capoluogo - via Indipendenza e piazza Marconi (Madonna di Lourdes) dal 20 al 23 gennaio per caduta di rami da alberi di alto fusto.

Il provvedimento è stato emesso dal primo cittadino a seguito di un sopralluogo effettuato stamani nel corso del quale è stata accertata la presenza di rami, precipitati a causa delle forti raffiche di vento. Pertanto, le vie interessate rimangono chiude per consentire l'esecuzione degli interventi necessari di messa in sicurezza e rimozione dei rami pericolanti. Il tutto a tutela dei cittadini e dell'integrità del patrimonio stradale.