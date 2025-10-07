Indagini anche da parte dei carabinieri per far luce sul furto di parte dell’attrezzatura utilizzata per il trattamento con il cloratore
Grave manomissione dell’acquedotto comunale ad Acquaro e Commissione straordinaria costretta a emanare un’ordinanza di divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili su tutto il territorio comunale. Ignoti hanno infatti rimosso tutti i dispositivi utilizzati per il trattamento dell’acqua potabile ed in particolare il cloratore. Diverse le attrezzature che sono state rubate e che dovranno essere sostituite a cura dell’Ufficio tecnico comunale, mentre la Commissione straordinaria (che gestisce l’ente dopo lo scioglimento degli organi elettivi per infiltrazioni mafiose) si è già attivata per disporre nuove analisi batteriologiche sull’acqua.
All’esito di tali controlli ed una volta riparato l’acquedotto comunale si potrà tornare alla normalità. L’ordinanza di momentaneo divieto di utilizzo dell’acqua a fini potabili è stata trasmessa anche all’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia per gli adempimenti di competenza. Sulla manomissione ed il furto di parte delle attrezzature dell’acquedotto comunale indagano i carabinieri.