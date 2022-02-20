La manifestazione promossa dopo il pestaggio al sindaco si svolgerà martedì 22 febbraio alle 18, mentre giovedì a Vibo la marcia di Libera con gli studenti

Su input del priore della confraternita del ss Rosario di Dasà si svolgerà martedì 22 febbraio alle ore 18 con partenza dal Municipio di Dasà, una fiaccolata di solidarietà al sindaco Raffaele Scaturchio, vittima di una brutale aggressione avvenuta mercoledì pomeriggio, quando un gruppo di balordi lo ha colpito a calci e pugni per poi devastare la casa comunale. Una spedizione punitiva contro un sindaco “colpevole” di avere manifestato solidarietà nei confronti dei carabinieri della vicina stazione di Arena, a seguito di un assalto avvenuto a settembre scorso ad opera di due dei quattro soggetti coinvolti nel pestaggio.

Tre sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre il quarto uomo si è costituito il giorno seguente al commissariato di polizia di Serra San Bruno.

Alla manifestazione di martedì hanno aderito diverse associazioni del territorio. Una fiaccolata per dire no ad ogni forma di violenza.

Giovedì a Vibo la marcia di Libera

La marcia si svolgerà alla vigilia di un’altra iniziativa studentesca organizzata dal coordinamento provinciale di Libera Vibo indetta per giovedì 24 febbraio alle ore 10,00, in piazza Martiri d’Ungheria a Vibo Valentia. L’evento dal titolo “Contro ogni forma di violenza #difendi_AMOlanostraLIBERTA” coinvolgerà gli studenti del vibonese.

L’Anci Calabria a fianco del sindaco

E intanto ieri a manifestare solidarietà al primo cittadino di Dasà è stata l’Anci Calabria.

«Oggi – scrive il sindaco di Locri Giovanni Calabrese – nella qualità di Presidente della Commissione Legalità e Sicurezza di Anci Calabria, insieme al sindaco di Vibo Maria Limardo, sono stato a Dasà a fare visita al sindaco Raffaele Scaturchio e all’Amministrazione comunale per dire che non sono soli e per rinnovare la vicinanza e solidarietà del presidente Anci Calabria Marcello Manna e di tutti i sindaci della Calabria.

Un grazie alle forze dell’ordine e all’arma dei carabinieri che hanno prontamente individuato gli autori di questa incredibile e scellerata azione di violenza nei confronti del primo cittadino di Dasà e che si apprestavano ad aggredire anche il sindaco di Acquaro Giuseppe Barilaro.



