Operazione dei carabinieri con lo squadrone Cacciatori di Calabria e il supporto dell’elicottero. Il sistema di irrigazione conduceva in un terreno nella disponibilità di un uomo del posto che è stato denunciato alla Procura di Vibo Valentia
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Una piantagione di cannabis indica composta da 476 piante è stata scoperta dai carabinieri nel territorio di Nardodipace. Il rinvenimento è avvenuto in località Agrelli, nella frazione Ragonà, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma.
All’operazione hanno preso parte i militari della Stazione dei carabinieri di Nardodipace, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e con il supporto dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia.
Il sistema di irrigazione
Gli accertamenti effettuati subito dopo il rinvenimento hanno consentito ai militari di ricostruire il sistema utilizzato per l’approvvigionamento idrico della coltivazione. Secondo quanto riferito dai carabinieri, infatti, le piante erano servite da un impianto di irrigazione a goccia, collegato attraverso un tubo di raccordo a un rubinetto situato in un terreno nella disponibilità di un uomo del posto.
Gli elementi raccolti nel corso delle verifiche hanno quindi portato i carabinieri a deferire l’uomo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.
La piantagione è stata distrutta sul posto dopo il prelievo dei campioni necessari agli accertamenti.