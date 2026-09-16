L’accumulo era comparso nei giorni scorsi in via Machiavelli. Gli accertamenti della Polizia locale e degli uffici comunali hanno consentito di risalire al trasgressore. L’area è stata ripulita dalla ditta Muraca, mentre il Comune annuncia nuovi controlli nelle zone più sensibili

Una discarica abusiva comparsa in pieno centro a Vibo Valentia, tra rifiuti e materiali abbandonati lungo via Machiavelli. Ma questa volta gli accertamenti avrebbero consentito di risalire al responsabile. Il Comune fa sapere che il trasgressore è stato individuato e sanzionato, mentre l’area è stata nel frattempo completamente ripulita. Al termine della procedura prevista, finalizzata a valutare il danno ambientale e l’entità del comportamento illecito, rischia una ammenda da un minimo di 1500 euro a un massimo di 18mila, importi che possono raddoppiare in caso di abbandono di rifiuti pericolosi.

A comunicarlo è l’assessorato all’Ambiente, guidato da Marco Miceli. Nei giorni scorsi in via Machiavelli si era formato un accumulo di rifiuti tale da trasformare un tratto della strada in una vera e propria discarica abusiva. Sono quindi scattate le verifiche della Polizia locale e degli uffici comunali competenti.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione, l’identificazione del responsabile è stata possibile attraverso l’incrocio delle informazioni raccolte sul posto e le successive verifiche effettuate secondo le procedure previste. Nei confronti del soggetto individuato è stata elevata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti.

Contestualmente è intervenuta la ditta Muraca, affidataria del servizio, che ha provveduto alla rimozione dei materiali abbandonati e alla pulizia dell’area, riportando la strada – riferisce ancora il Comune – a condizioni di piena fruibilità.

Controlli nelle aree più sensibili

I controlli contro l’abbandono illecito dei rifiuti, assicura l’amministrazione, proseguiranno anche nelle altre zone considerate maggiormente sensibili. Tra quelle indicate figurano via Froggio, via Morante, il quartiere Cancello Rosso, via Protettì e le frazioni marine.