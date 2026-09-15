L’ordinanza firmata dal sindaco Enzo Romeo è in vigore da questa mattina e resterà valida fino alla conclusione dei lavori. Cambia anche la viabilità per gli altri veicoli. Eccezione per gli autobus diretti a Piscopio

È in vigore la nuova disciplina della circolazione nella zona di via degli Artigiani a Vibo Valentia, dove i lavori in corso modificano anche il percorso e le fermate degli autobus utilizzati ogni giorno da centinaia di studenti.

Come anticipato dall’assessore ai Lavori pubblici Salvatore Monteleone, i pullman non effettueranno più la sosta al terminal bus, ma su viale Giovanni Paolo II, dove è stata installata la segnaletica verticale che individua la nuova area riservata ai mezzi.

Una modifica che incide direttamente sull’organizzazione del trasporto scolastico: una volta scesi dagli autobus, gli studenti dovranno percorrere a piedi circa un centinaio di metri per raggiungere gli istituti scolastici della zona.

Le novità rientrano nella disciplina introdotta con l’ordinanza numero 54, firmata dal sindaco Enzo Romeo il 4 settembre 2026, che stabilisce una serie di limitazioni alla circolazione in concomitanza con gli interventi che interessano via degli Artigiani e parte di via Meucci. Il provvedimento resterà valido per tutta la durata dei lavori, fino alla loro conclusione, e riguarda in particolare i collegamenti in autobus tra Vibo Valentia e le Serre Calabresi.

Stop ai bus verso la SS 182

L’ordinanza dispone la sospensione della circolazione degli autobus nel tratto di via degli Artigiani compreso tra via Giovanni Paolo II e l’innesto con la Statale 182, in direzione San Gregorio.

Alla base del provvedimento ci sono gli interventi per il rifacimento e il potenziamento delle infrastrutture stradali, con particolare riferimento alla realizzazione della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. I lavori prevedono scavi per la posa di tubazioni di grande diametro e comportano una significativa riduzione della carreggiata.

Una situazione, viene specificato nell’ordinanza, che rende incompatibile il passaggio degli autobus nei due sensi di marcia con lo svolgimento delle lavorazioni e con le necessarie condizioni di sicurezza.

Per le Serre i bus devono utilizzare l’A2

La conseguenza più rilevante interessa gli autobus provenienti dalle Serre Calabresi o diretti verso l’entroterra. Tutti i mezzi interessati, compresi quelli diretti allo svincolo autostradale di Serre o provenienti dallo stesso, dovranno utilizzare l’A2 in alternativa alla SP 17, con ingresso e uscita allo svincolo di Sant’Onofrio.

La modifica assume un peso particolare proprio con la ripresa delle attività scolastiche, considerato il consistente numero di autobus che ogni giorno raggiunge quest’area della città trasportando gli studenti provenienti dai centri delle Serre vibonesi.

Dopo le difficoltà già emerse alla vigilia della riapertura delle scuole, con il liceo scientifico “Giuseppe Berto” stretto tra i cantieri e le modifiche alla viabilità, il nuovo assetto diventa quindi operativo: niente più sosta degli autobus nell’area del terminal e discesa degli studenti su viale Giovanni Paolo II, da dove il percorso verso la scuola proseguirà a piedi.