Non indicati i Comuni di Nicotera e Cessaniti che potranno comunque avanzare ugualmente richiesta di costituzione di parte civile. Venerdì l’apertura dell’udienza preliminare. Parti lese anche tre avvocati del Foro di Vibo, imprenditori, una banca e diversi enti locali

Si aprirà venerdì 11 settembre a Roma alle ore 9,30 nell’aula bunker del penitenziario di Rebibbia l’udienza preliminare nei confronti di 478 imputati coinvolti nell’inchiesta “Rinascita-Scott” della Dda di Catanzaro che ha avanzato per tutti la richiesta di rinvio a giudizio. L’imputato Giancarlo Pittelli, ex senatore di Forza Italia ed avvocato penalista del Foro di Catanzaro, attualmente detenuto in Sardegna, ha invece chiesto il giudizio immediato (saltando quindi l’udienza preliminare) e pertanto la sua posizione è stata stralciata (gli imputati per i quali la Dda di Catanzaro ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio sono così 479 in totale) e verrà giudicato (in caso di ammissione al giudizio immediato) dal Tribunale collegiale di Vibo Valentia. Tutti gli altri 478 imputati – nel caso di rinvio a giudizio e di scelta del rito ordinario – verranno invece giudicati dalla Corte d’Assise di Catanzaro essendo ricompresi fra i capi di imputazione anche diversi fatti di sangue (dall’omicidio di Alfredo Cracolici alle sparizioni per lupara bianca di Nicola Lo Bianco, Filippo Gangitano, Roberto Soriano e Antonio Lo Giudice). [Continua]

Chi opterà per il rito abbreviato (che comporta uno sconto di pena pari ad un terzo in caso di condanna) verrà invece giudicato a “porte chiuse” dal gup distrettuale di Catanzaro “allo stato degli atti”. Sono invece ben 224 le parti offese del procedimento individuate dalla Dda di Catanzaro, ma ciò non vuol dire che solo loro potranno avanzare richiesta di costituzione di parte civile ma anche tutti quei soggetti che si sentono in qualche modo lesi dalle condotte ascritte agli imputati. Dall’elenco delle parti offese mancano infatti almeno due Comuni nei cui centri opererebbero da tempo due distinte organizzazioni mafiose: Nicotera (feudo del clan Mancuso) e Cessaniti (“regno” del clan Barbieri e dei Bonavena della frazione di Pannaconi). Anche i Comuni di Nicotera (con il sindaco Giuseppe Marasco) e Cessaniti (con il sindaco Francesco Mazzeo) potranno quindi avanzare al gup – attraverso un proprio legale o personalmente – richiesta di costituzione di parte civile nel processo “Rinascita- Scott”.

Fra le parti lese vi sono anche tre avvocati del Foro di Vibo: Marco Talarico, Giuseppe Bagnato e Vincenzo Renda (quest’ultimo anche imputato per diversi capi d’imputazione). Diversi anche gli imputati che figurano per altre vicende parti offese, come l’imprenditore Francesco Michelino Patania, l’imprenditore Mario Lo Riggio, l’imprenditore Mario Artusa, l’imprenditore Antonio Lopez Y Royo, Giovanni Giamborino, Domenico Moscato o lo stesso collaboratore di giustizia Bartolomeo Arena. Posizioni diversificate fra loro che vedono parti offese anche l’ex comandante della polizia municipale di Vibo, Domenico Corigliano, il neurologo Domenico Consoli (nel gennaio scorso candidato al Consiglio regionale), il titolare del locale Tribeca di Vibo, Filippo La Scala, l’imprenditore dell’abbigliamento Alfonso Annunziata, Carmelo Pugliese di Vibo Valentia (fratello del latitante Rosario Pugliese). Sarà interessante, quindi, capire quanti – fra le oltre duecento parti lese – avanzeranno al gup richiesta di costituzione di parte civile nel processo ai fini della richiesta del risarcimento del danno agli imputati.

Questo il lungo elenco delle parti offese individuate dalla Dda di Catanzaro: 1) PRESTANICOLA Domenico, nato a Vibo Valentia il 09/08/1974, residente a Soriano Calabro; 2) TALARICO Antonio, nato a Feroleto Antico il 12/01/1955, residente a Lamezia Terme; 3) TRIPALDI Salvatore, nato a Vibo Valentia il 22/04/1974, residente a Joppolo; 4) LOPEZ Y ROYO Antonio, nato a Vibo Valentia il 12/5/1974, ivi residente, rappresentante ed amministratore unico della società Lo Schiavo Catering Srl con sede legale a Vibo Valentia; 5) GERANIO Francesco nato a Tropea il 11.11.1948 e residente a Parghelia (titolare della struttura alberghiera denominata “Hotel Terrazza sul Mare” con sede a Tropea); 6) SCRUGLI Antonio nato a Vibo Valentia il 02/04/1966, coniugato con Serra Liberata Rosaria titolare della impresa denominata Naturella Frutta con sede legale a Vibo Valentia; 7) IEMMA Sarino, nato a Vibo Valentia il 15/01/1979, residente a Ionadi,titolare del punto vendita “Garden Frutta”;8) LO RIGGIO Mario, nato a Vibo Valentia il 01/01/1961, ivi residente; 9) CALABRESE Antonio, nato a Villa San Giovanni il 10/09/1959, ivi residente titolare della ditta individuale “Impresa Calabrese Antonio”; 10) TAVELLA Benito nato a Vibo Valentia il 11/01/1988, residente a Mileto; 11) GALATI Vito nato a San Costantino Calabro il 13/12/1957, ivi residente; 12) MARASCO Salvatore nato a Limbadi il 04.01.1956 ivi residente; 13) DE RISO PAPARO Anna, nata a Roma il 12/05/1966, ivi residente in via Francesco Redi; 14) TRIMBOLI Pasquale nato a Vibo Valentia, il 04/05/1960, ivi residente; 15) FIORILLO Marco nato a Vibo Valentia, il 01/03/1988 residente a Milano; 16) MICELI Antonino, nato a Palermo il 21/03/1942, residente a Reggio Calabria; 17) MICELI Andrea, nato a Palermo il 13/07/1978, residente a Reggio Calabria; 18) CORIGLIANO Domenicantonio Felice, nato a Vibo Valentia il 01/05/1942 residente a Vibo Valentia; 19) CORIGLIANO Maria Caterina, nata a Arena (VV), il 25/09/1943, residente a Vibo Valentia; 20) CORIGLIANO Francesco, nato a Vibo Valentia, il 25/09/1945, ivi residente;

21) CORIGLIANO Teresa, nata a Vibo Valentia, il 09/02/1948, ivi residente; 22) CORIGLIANO Giovanna, nata a Vibo Valentia, il 27/07/1950, ivi residente; 23) MONDELLA Francescantonio nato a Francica (VV) il 09/12/1960, ivi residente; 24) MONDELLA Antonio, nato a Francica (VV), il 17/08/1970, ivi residente, rappresentante legale della società Costruzioni Mondella srl con sede a Francica; 25) CONSOLI Domenico nato a Vibo Valentia il 01/01/1951, ivi residente; 26) PAPINI PAPI Marco, nato a Perugia il 27/02/1955, ivi residente; 27) CERAVOLO Domenico, nato a Torino, il 08/11/1977, ivi residente; 28) GIAMBORINO Giovanni, nato a Vibo Valentia il 13/10/1961 ivi residente frazione Piscopio; 29) VITALE Luca, nato a Salerno il 03/05/1969, residente a Vibo Valentia; 30) PRESTIA Antonio, nato a San Calogero, il 01/01/1968, ivi residente; 31) PRESTIA Pasquale nato a San Calogero il 09/05/1921, domiciliato presso “San Giovanni di Dio” di Brescia; 32) VALENTI Francesco nato a San Calogero il 04.01.1939, ivi residente; 33) BARONE Giuseppe, nato a San Calogero il 07.12.1962, ivi residente; 34) FURCI Luigi, nato a Nicotera il 21.04.1965, ivi residente, frazione Marina; 35) FURCI Giuseppe Salvatore, nato a Nicotera il 05/04/1960; 36) SORIANO Roberto, nato a Filandari il 15.3.1969; 37) SORIANO Domenico, nato a Vibo Valentia il 05.11.1959, residente a Filandari; 38) SORIANO Caterina, nata a Filandari il 17.02.1961, residente a Polia; 39) SORIANO Gaetano, nato a Filandari il 22.04.1964, ivi residente; 40) SORIANO Leone, nato a Vibo Valentia il 21.11.1966, residente a Filandari; 41) SORIANO Francesco, nato a Vibo Valentia il 20.01.1971, residente a Messina; 42) SORIANO Maria Grazia, nata a Vibo Valentia il 20.06.1972, residente a Filandari; 43) SILIPIGNI Graziella nata a Rombiolo il 06.11.1971, residente a Filandari; 44) SORIANO Caterina nata a Vibo Valentia il 09.03.1990, residente a Filandari; 45) SORIANO Giuseppe nato a Vibo Valentia il 24.10.1991, residente a Pizzinni di Filandari; 46) LO GIUDICE Antonio nato a Vibo Valentia il 27.3.1952; 47) LO GIUDICE Domenica, nata a Vibo Valentia il 08.03.1946, residente a Nichelino; 48) LO GIUDICE Giovanni, nato a Vibo Valentia il 06.07.1949, ivi residente; 49) LO GIUDICE Pietro, nato a Vibo Valentia il 31.03.1954, residente a Piscopio;

50) LO GIUDICE Nazzareno Michele, nato a Vibo Valentia il 10.10.1956, ivi residente; 51) LO GIUDICE Annunziata, nata a Vibo Valentia il 21.06.1959, ivi residente; 52) LO GIUDICE Saverio, nata a Vibo Valentia il 15.03.1961, residente a Ionadi; 53) MONTELEONE Adriano nato a San Calogero il 9.2.1962, ivi residente; 54) RESTUCCIA Maria Carmela nata a Vibo Valentia il 10.6.1969 ivi residente; 55) ANNUNZIATA Alfonso nato a San Giuseppe Vesuviano il 05.04.1943, residente a Gioia Tauro; 56) MIZZAU Pio Daniele nato a San Giovanni Rotondo il 27.03.1971, residente a Roma; 57) ALOISI Fabio nato a Marino (RM) il 30.04.1980, già residente a Castel Gandolfo, irreperibile dal 27.10.2016; 58) GANCITANO Filippo nato a Vibo Valentia il 3.1.1967; 59) GANCITANO Salvatore, nato a Palermo il 28.10.1937, residente a Vibo Valentia;

60) DEL PRETE Antonio nato a Isernia il 17.06.1948, ivi residente; 61) SQUILLACE Giuseppe nato a Reggio Calabria il 03.09.1971, residente a Lamezia Terme, amministratore unico della “Profumeria Squillace sita a Vibo Valentia; 62) MUSCIMARRO Ottavio nato a Curinga il 04.10.1973, ivi residente; 63) TALARICO Marco Vincenzo Paolo Salvatore, nato a Vibo Valentia il 20.02.1968 ed ivi residente; 64) PAGLIANITI Domenico nato a Vibo Valentia il 25.10.1982, residente ad Azzano Mella; 65) SCRUGLI Anna Rosa nata a Tropea il 22.05.1963, residente a Brescia; 66) MONTELEONE Maurizio nato a San Calogero il 23.09.1964, residente a Roma; 67) NIGLIA Leonardo nato a Briatico il 06.11.1959, ivi residente nella frazione San Leo; 68) VIRDO’ Giuseppe nato a Vibo Valentia il 15.02.1983 e residente a Stefanaconi; 69) BARONI Giuseppe Sergio nato a Vibo Valentia il 11.11.1962, domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione; 70) MARINO Aniello nato a Vibo Valentia il 14.06.1939, ivi residente;

71) TAVELLA Rocco nato a Vibo Valentia il 03.09.1952 e residente a Vibo Valentia; 72) DEL GIUDICE Antonio nato a Vibo Valentia il 28.11.1970, ivi residente; 73) MOSCATO Domenico Bruno, alias “Mimmu u Baruni” nato a Vibo Valentia il 19.11.1959 ed ivi residente; 74) DELL’ACQUA Rodolfo nato a Siracusa il 19.12.1956, residente a Roma; 75) GERMINARIO Riccardo nato a Bari il 30.01.1977 e residente a Castrovillari; 76) PARISIO Filippo nato a Napoli il 17.01.1950 ivi residente; 77) PUNZIANO Rosa nata a Pozzuoli il 31.07.1973, ivi residente via Campana 203; 78) DI MATTEO Giuseppe nato a Napoli il 28.02.1952 ivi; 79) BATTAGLIA Cristoforo Nato a Vibo Valentia il 18.09.1973 ed ivi residente, frazione Marina; 80) CRUDO Domenico, nato a Vibo Valentia il 02.07.1997, ivi residente; 81) AVERSA Vincenzo, nato a Pizzoni (VV) il 20/10/1951, ivi residente; 82) CRUDO Francesco, nato a Vibo Valentia il 28/01/1966, residente a Vibo Valentia, frazione Vena superiore; 83) MALFARÀ Antonio Salvatore nato a Vibo Valentia il 29.08.1950, ivi residente; 84) PUGLIESE Carmelo nato a Vibo Valentia il 31.8.1970 ivi residente; 85) PUGLIESE Nazzareno nato a Vibo Valentia il 12.11.1982, ivi residente; 86) ARENA Bartolomeo nato a Vibo Valentia il 15.11.1976, domiciliato presso il Servizio Centrale di Protezione.; 87) MACRI’ Antonio nato a Vibo Valentia l’ 08.06.1957, ivi residente; 88) CAMILLO’ Giuseppe nato a Vibo Valentia il 30.11.1974, ivi residente; 89) FRANZE’ Antonio nato a Vibo Valentia il 10.09.1966 ivi residente; 90) PUGLIESE Carmelo nato a Vibo Valentia il 31.8.1970; 91) SICARI Alessandro, nato a Vibo Valentia il giorno 11.12.1970, ivi residente; 92) IONADI Roberto nato a Vibo Valentia l’08.03.1999 ivi residente; 93) IONADI Gabriele Nato a Vibo Valentia il 23.07.1967, ivi residente; 94) IONADI Nazzareno, Salvatore, Orlando nato a Vibo Valentia il 10.09.1971 ivi residente; 95) IONADI Francesco Umberto Nato a Vibo Valentia il 23.11.1984, ivi residente;

96) CONDOLEO Francesco nato a Vibo Valentia il 05.08.1975 residente a Cessaniti; 97) MIRABELLO Vincenzo nato a Vibo Valentia il 14.09.1973 ivi residente; 98) LA SCALA Filippo nato a Vibo Valentia il 06.02.1975, ivi residente frazione Vena Superiore; 99) DI GRAZIA Francesco nato a Belvedere Marittimo il 02.04.1966 e residente a Castrovillari; 100) MAGI Marco nato a Montevarchi il 14/01/1959 ivi domiciliato (amministratore Unico della S.I.C.I. S.R.L.); 101) CORIGLIANO Giovanni nato a Ionadi il 20.09.1980 ed ivi residente; 102) PAGANO Fabrizio nato a Catanzaro il 02.05.1980, (denunciante e responsabile della filiale di Vibo Valentia della Brt Spa avente sede legale a Bologna); 103) DE RITO Mario, nato a Vibo Valentia il 18.10.1974, residente a Ionadi;

104) DI MASI Antonio nato a Mileto il 23/07/1961, ivi residente; 105) GALATI Giuseppe nato a Vibo Valentia il 22.12.1974 e residente in San Gregorio d’Ippona; 106) GIANNINI Antonio nato a Zambrone il 17.09.1932, residente a Vibo Valentia; 107) GIANNINI Giampiero nato a Zaccanopoli il 10.12.1961, residente a Vibo Valentia; 108) ARTUSA Mario nato a Vibo Valentia l’11.10.1966, residente a Milano;109) LO BIANCO Francesco nato in Brasile il 21.11.1957 residente a Vibo Valentia; 110) LO BIANCO Giuseppe nato a Vibo Valentia il 28.01.1930, ivi residente; 111) STAROPOLI Michele, nato a Vibo Valentia il giorno 08.05.1992 e residente a Ionadi; 112) RITO Pasqualina, nata a Vibo Valentia il giorno 08.03.1969 e residente a Ionadi; 113) STAROPOLI Gaetano, nato a Vibo Valentia il 27.12.1967 e residente a Ionadi; 114) FAMA’ Matteo nato a Vibo Valentia il 15.06.1990 residente a Pizzo; 115) CAMILLO’ Domenico nato a Vibo Valentia il 17.11.1994, ivi residente;116) VINCI Giancarlo Maria nato a Pizzo (VV) il 09.07.1951 residente a Messina; 117) GULLO Giacomo nato a Vibo Valentia il 29.12.1965 e residente a Pizzo; 118) GULLO Andrea nato a Vibo Valentia il 27.02.200 e residente a Pizzo; 119) PAGLIANITI Domenico nato a Vibo Valentia il 25.10.1982, residente ad Azzano Mella; 120) LO RIGGIO Fortunato nato a Vibo Valentia il 18.05.1978 ivi residente; 121) PATA Mario Stefano nato a Vibo Valentia il 25.12.1958 residente a Rombiolo, amministratore della COOPER.PO.RO. EDILE; 122) PATANIA Antonio Francesco nato a Vibo Valentia il 16.10.1972 ivi residente; 123) PATANIA Francesco Michelino nato a Vibo Valentia in data 31.10.1951 ivi residente; 124) RUSSO Anna nata a Cosenza il 10.12.1974 residente a Lamezia Terme; 125) VISCOMI Vittorio nato a Lamezia Terme il 17.12.1969 ivi residente; 126) LA CHIMIA Adriana Antonietta nata a Lamezia Terme il 21.05.1946, ivi residente; 127) LOIERO Giampiero nato a Lamezia Terme il 29.10.1985 ivi residente; 128) FORTUNA Michele nato a Vibo Valentia il 06.05.1978 ed ivi residente; 129) PALMISANO Loris nato a Palmi (RC) il 18.02.1996 e residente a Vibo Valentia;

130) RENDA Vincenzo Alberto Maria, nato a Vibo Valentia il 30.10.1971, ivi residente; 131) CRUDELE Agostino nato ad Isernia il 04.11.1950 e residente a Vibo Valentia; 132) GRASSO Nunzio nato a Catania il 07.06.1974 residente a Tremestieri Etneo; 133) ROMANO Pasquale nato a Vibo Valentia il 20.07.1976 residente a Mileto; 134) SCALI Nicodemo nato a Mammola (RC) il 15.10.1963 residente a Siderno; 135) AM TRUST EUROPE LIMITED con sede in Milano via Clerici 14; 136) A.S.P. di Vibo Valentia con sede in Vibo Valentia via Dante Alighieri 67; 137) AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKER con sede a Milano; 138) TORRISI Santo Orazio, nato a Catania il 03.03.1957, residente in Aci Sant’Antonio, titolare della ditta “Sicilverde di Torrisi Santo Orazio & C.; 139) CHINDAMO Francescantonio, nato a Cessaniti il 14.9.1968, ivi residente; 140) MONTELEONE Pasquale, nato a Vibo Valentia il 27.09.1975 e residente a Pizzo, titolare della “Thirsty Fish” sita a Vibo Marina; 141) MONTELEONE Felice, nato a Pizzo (VV) il 29.07.1950 e ivi residente; 142) SAVINO Leone, nato a Catanzaro il 01.01.1950 e residente a Vibo Marina, titolare del bar “The Sun” sito in Vibo Marina; 143) LIPARI Francesco, nato a Vibo Valentia il 09.12.1971, residente a San Calogero; 144) CONTARTESE Maria Giuseppina, nata a Rombiolo (VV) il 08.07.1962, ivi residente, amministratore unico della Cmg Costruzioni sita a Rombiolo; 145) ALD Automotive Italia, sede legale a Roma; 146) CARONZOLO Rosario, nato a Briatico il 19.04.1962 ivi residente (proprietario e locatario di una Fiat Panda); 147) ALBANESE Maria Antonietta, nata a Briatico il 07.07.1953 ivi residente (proprietaria della Fiat Idea); 148) FINECO LEASING proprietaria del veicolo Porche 911 Carrera Cabrio oggetto di furto in data 25.11.2005; 149) ANTONINI Luisa, nata a Borgosatollo il 15.01.1956 e residente a Brescia; 150) DI GESU Franca, nata a Vibo Valentia il 01.09.1971, residente a Cessaniti; 151) VALENTI Basilio, nato a Cessaniti (VV) il 09/06/1967, ivi residente; 152) URSINO Rocco Ludovico, nato a Vibo Valentia il 14.12.1973, residente a Imbersago; 153) FORTUNA Simona, nata a Catanzaro il 28.09.1971, residente a Vibo Marina; 154) FEROLETO Giuseppe, nato a Catanzaro il 21.03.1991, residente a Pizzo;

155) SICARI Vittoria Leonardina, nata a Vibo Valentia il 27.04.1966, ivi residente; 156) DESTRO Giuseppe, nato a Bronte il 31.10.1969, residente a Maniace; 157) OSTONE Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 30.01.1972 residente a Parghelia, frazione Fitili, titolare della ditta Elettra Costruzioni di Ostone Giuseppe; 158) OSTONE Nazzareno, nato a Tropea il 18.07.1945, residente a Parghelia Frazione Fitili, deceduto in data 20.03.2018; 159) CARNOVALE Francesco, nato a Vibo Valentia il 17.07.1968, residente a Fiumicino; 160) ATTISANI Vincenzo, nato a Francavilla Angitola (VV) il 26.01.1977; 161) LONGO Salvatore, nato a Vibo Valentia il 29.11.1973; 162) MUCCI Antonio, nato a Rosarno il 06.09.1953; 163) VALENTE Cataldo, nato a Cariati il 14.05.1981; 164) SARIG Liviu Daniel, nato in Romania il 14.08.1998; 165) PORCELLI Concetto, nato a Vibo Valentia il 13.06.1965, residente a Rombiolo; 166) CRUDO Maria Rosa, nata a Zungri (VV) il 18.06.1966, residente a Rombiolo; 167) BAGNATO Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 16.01.1971, residente a Briatico;

Prossimi congiunti di CRACOLICI Alfredo: 168) SANTAGUIDA Rosa nata a Sant’Onofrio il 09.10.1956, residente a Filogaso; 169) CRACOLICI Anna Maria, nata a Stefanaconi il 05.01.1976 residente a Filogaso (figlia); 170) CRACOLICI Giuseppina, nata a Vibo Valentia il 16.03.1974, residente a Filogaso (figlia); 171) CRACOLICI Francesco nato a Vibo Valentia il 10.01.1976 residente a Filogaso (figlio); 172) CRACOLICI Daniela, nata a Vibo Valentia il 09.05.1977, residente a Filogaso (figlia); 173) CRACOLICI Domenico, nato a Vibo Valentia il 09.01.1980, residente a Filogaso (figlio); 174) CRACOLICI Renato nato a Vibo Valentia il 16.11.1980, residente a Filogaso (figlio); 175) CRACOLICI Simona nata a Vibo Valentia il 31.03.1982, residente a Filogaso (figlia); 176) CRACOLICI Mario nato a Serra San Bruno il 03.09.1995 residente a Vallelonga (figlio); 177) CRACOLICI Domenica nata a Serra San Bruno il 22.04.1998 residente a Vallelonga; 178) CRACOLICI Domenico nata a Vibo Valentia il 28.04.1945 residente a Vibo Valentia (fratello); 179) CRACOLICI Giuseppe (fratello) nata a Vibo Valentia il 14.02.1940 residente in Vibo Valentia (fratello).

Prossimi congiunti di FURLANO Giovanni: 180) FURLANO Domenico, nato a San Nicola da Crissa il 23.04.1947 ivi residente; 181) FURLANO Vittoria, nata a San Nicola da Crissa il 08.05.1950 emigrata a Castel d’Aiano il 17.02.1968;

182) Banca di Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – Filiale di San Nicolo’ di Ricadi in persona del legale rappresentante; 183) FALBO Angela nata a Catanzaro il 06.01.1978, ivi residente; 184) MALTA Stefano nato a Vibo Valentia il 24.05.1988 residente a Maierato; 185) MALTA Gregorio nato a Maierato il 20.10.1961 ivi residente; 186) MALTA Gregorio nato a Maierato il 20.10.1961 ivi residente; 187) BOSEGGIA Anna, nata a Castiglione delle Stiviere il 27.07.1949, titolare esercizio commerciale “Kaipira Cafè”; 188) CAPOMOLLA Angelo nato ad Arena il 14.10.1969, residente a Serra San Bruno, titolare ditta spettacoli viaggianti; 189) SARDANELLI Carmine nato a Pizzo il 23.01.1938 ivi residente, amministratore unico della Intertonno Srl; 190) Impresa Edile Pettinato Vito nato a Catanzaro il 09.05.1983, residente a Curinga; 191) SGRO’ Gabriella nata a Lamezia Terme il 11.08.1977, residente a Pizzo; 192) CERAVOLO Francesca Antonia nata a Pizzo (il 29.03.1960 residente a Pizzo; 193) CERAVOLO Grazia nata a Pizzo il 30.04.1961; 194) SALUTATO Alfonso nato a Pizzo il 25.07. 1973 ivi residente; 195) COLAFATO Giuseppe nato a Vibo Valentia il 03.05.1970 residente in Pizzo; 196) DANOVA Vanya Lekov nata in Bulgaria il 09.05.1978, residente in Pizzo; 197) DE BIASE Daniela Brunella nata a Lamezia Terme il 04.07.1970 residente a Vibo Valentia Frazione Vena Superiore; 198) FILOSOFO Francesco nato a Catanzaro il 01/07/1975, residente a Pizzo; 199) MANCO Francesco nato a Vibo Valentia il 31.03.1970, ivi residente; 200) INGENUO Valerio nato a Pizzo l’11.09.1969 ivi residente; 201) DE LEONARDO Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 20.03.1976, ivi residente alla frazione Vibo Marina; 202) BARBIERI Alberto, nato a Vibo Valentia il 04.04.1981 residente a Pizzo; 203) BARBIERI Luisa, nata a Vibo Valentia il 30.08.1991 e residente a Pizzo, di fatto domiciliata in Cosenza; 204) BARBIERI Rocco, nato a Pizzo il 27.04.1950, residente a Pizzo; 205) DE PRESBITERIS Annibale nato a Castrovillari il 26.07.1989 e residente a Laino Borgo;

206) Comune di Filandari, nella persona del Sindaco pro-tempore; 207) Comune di Filogaso, nella persona del Sindaco pro-tempore; 208) Comune di Ionadi, nella persona del sindaco pro-tempore; 209) Comune di Limbadi, nella persona del sindaco pro-tempore; 210) Comune di Maierato, nella persona del Sindaco pro-tempore; 211) Comune di Mileto, nella persona del Sindaco pro-tempore; 212) Comune di Pizzo, nella persona del Sindaco pro-tempore; 213) Comune di Ricadi, nella persona del Sindaco pro-tempore; 214) Comune di San Costantino, nella persona del Sindaco pro-tempore; 215) Comune di San Gregorio d’Ippona, nella persona del Sindaco pro-tempore; 216) Comune di Sant’Onofrio, nella persona del Sindaco pro-tempore; 217) Comune di Stefanaconi, nella persona del Sindaco pro-tempore; 218) Comune di Tropea, nella persona del Sindaco pro-tempore; 219) Comune di Vibo Valentia, nella persona del Sindaco pro-tempore; 220) Comune di Zungri, nella persona del Sindaco pro-tempore; 221) Provincia di Vibo Valentia, nella persona del presidente pro-tempore; 222) Regione Calabria, nella persona del presidente pro-tempore; 223) Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Teramo, nella persona del prefetto pro-tempore; 224) Ministero della Giustizia, nella persona del ministro pro-tempore.

