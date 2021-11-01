I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio. Danni ancora in corso di quantificazione

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è sviluppato in un’azienda agricola sita nel territorio comunale di Rombiolo. Due i mezzi agricoli interessati dalle fiamme, oltre ad alcune serre. Sul posto per spegnere l’incendio si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. Le operazioni di spegnimento hanno impedito che il rogo si propagasse verso altri mezzi agricoli. I danni sono ancora in corso di quantificazione. Sull’accaduto indagano i carabinieri.