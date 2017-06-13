La maggior parte dei profughi presenti sulla nave “Diciotti” della Guardia costiera provengono dall’Africa subsahariana. Tra di loro anche trenta donne in stato di gravidanza

È giunta al porto di Vibo Marina la nave “Diciotti” della Guardia costiera con a bordo 1251 migranti salvati nel corso di sette diversi interventi nel Canale di Sicilia. A bordo anche la salma di una donna incinta, che sarebbe morta per annegamento, e trenta donne in stato di gravidanza. La maggior parte delle persone a bordo proviene dall’Africa subsahariana.

Ad accoglierli il consueto dispositivo messo in moto dalla Prefettura con il supporto di forze dell’ordine, personale sanitario, associazioni di volontariato e di protezione civile. L’arrivo in porto è stato salutato da applausi e canti da parte dei migranti. Le loro condizioni di salute sono generalmente buone, anche se non mancano alcuni casi di scabbia.

I migranti saranno successivamente trasferiti, secondo il Piano di riparto predisposto dal Viminale, nelle diverse strutture di accoglienza presenti su tutto il territorio nazionale: 175 in Lombardia, 125 in Campania, 125 in Lazio , 75 in Piemonte, 125 in Veneto, 100 Toscana, 100 in Puglia, 125 in Emilia Romagna, 50 nelle Marche, 25 in Abruzzo, 50 in Molise, 50 in Umbria, 25 in Basilicata.

Sono 100 i migranti che rimarranno in Calabria. Resteranno nel Vibonese invece tutti i minori non accompagnati (circa 200). Questi si andranno ad aggiungere ai 560 minori attualmente ospitati in strutture d’accoglienza della provincia.