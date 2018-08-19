Tutti gli articoli di Cronaca
Mille piante di canapa indiana sono state trovate dai carabinieri in contrada Angricelli di Ragonà, frazione del comune di Nardodipace. La piantagione è stata avvistata durante una battuta con l’elicottero dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia in un costone di montagna al di sotto del piccolo centro abitato di Ragonà, non lontana dal letto di un fiume. I militari dell’Arma della Stazione di Nardodipace hanno quindi dovuto raggiungere la piantagione in una zona particolarmente impervia per riuscire ad individuarla. Le piante avevano un’altezza compresa tra i due ed i quattro metri e si trovavano in perfetto stato di conservazione. Su disposizione della Procura di Vibo Valentia, l’intera piantagione è stata estirpata e le piante sono state distrutte con il fuoco, previo un campionamento utile per verificare il quantitativo di sostanza stupefacente. In considerazione dell’altezza e del numero delle piante, la marijuana se immessa sul mercato illegale avrebbe potuto fruttare un potenziale guadagno, al dettaglio, di circa 100mila euro.