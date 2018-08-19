I carabinieri dopo l’individuazione hanno provveduto ad estirpare la piantagione per poi distruggerla con il fuoco

Mille piante di canapa indiana sono state trovate dai carabinieri in contrada Angricelli di Ragonà, frazione del comune di Nardodipace. La piantagione è stata avvistata durante una battuta con l’elicottero dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia in un costone di montagna al di sotto del piccolo centro abitato di Ragonà, non lontana dal letto di un fiume. I militari dell’Arma della Stazione di Nardodipace hanno quindi dovuto raggiungere la piantagione in una zona particolarmente impervia per riuscire ad individuarla. Le piante avevano un’altezza compresa tra i due ed i quattro metri e si trovavano in perfetto stato di conservazione. Su disposizione della Procura di Vibo Valentia, l’intera piantagione è stata estirpata e le piante sono state distrutte con il fuoco, previo un campionamento utile per verificare il quantitativo di sostanza stupefacente. In considerazione dell’altezza e del numero delle piante, la marijuana se immessa sul mercato illegale avrebbe potuto fruttare un potenziale guadagno, al dettaglio, di circa 100mila euro.