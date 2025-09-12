La prematura scomparsa del piccolo Francesco, travolto venerdì scorso da una trave dell’area fitness all’interno del Parco urbano di Vibo mentre giocava, scuote l’intera comunità Vibonese alla notizia della morte cerebrale del bimbo. Tantissimi i messaggi di cordoglio, dolore e vicinanza che in queste ore affollano il cancello d’ingresso del Parco. Una città intera si stringe, nel silenzio e nella preghiera, ai familiari del piccolo le cui esequie verranno celebrate domani 13 settembre alle ore 17 nel Duomo di San Leoluca, officiati dal vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro.

Il cordoglio del Consiglio comunale e del sindaco di Vibo

Anche il presidente del Consiglio comunale di Vibo, Antonio Iannello, esprime la propria commossa vicinanza alla famiglia Mirabelli-GIofrè attraverso un comunicato stampa. «A nome dell’intero Consiglio comunale della città di Vibo Valentia, esprimo il più profondo cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia Mirabelli-Giofrè per la tragica e prematura scomparsa del piccolo Francesco, un dolore che ha profondamente scosso l’intera comunità. La città intera si unisce in un abbraccio silenzioso, fatto di rispetto, preghiera e solidarietà. Che il ricordo di Francesco possa vivere nei cuori di tutti noi come simbolo di innocenza e amore». La vicenda ha scosso profondamente anche il sindaco di Vibo, Enzo Romeo, che ha proclamato il lutto cittadino: «La tragedia del piccolo Francesco mi ha provato profondamente e da convinto credente ho pregato e nutrito la speranza, fino all’ultimo istante, che il piccolo Francesco potesse tornare tra le braccia dei suoi genitori. Sono costernato e questo mio sentimento lo sento condiviso da tutta la cittadinanza. Esprimo il cordoglio mio personale e di tutta l’amministrazione comunale nei confronti della famiglia e prego che il Signore possa dare forza ai suoi genitori e a tutti i suoi cari».

Il messaggio ai familiari del deputato Mangialavori

«In questo momento di immane dolore, rivolgo il mio più profondo cordoglio alla famiglia Mirabelli-Giofrè per la tragica scomparsa del piccolo Francesco, che ha colpito tutta la comunità di Vibo Valentia. Con affetto e rispetto, mi stringo alla famiglia di quel piccolo angelo volato in cielo troppo presto».