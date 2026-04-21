Nel corso del servizio, una persona è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida e fermo del mezzo

Nel fine settimana scorso, si sono svolti mirati servizi straordinari interforze di vigilanza e di ordine pubblico, disposti dal questore di Vibo per prevenire e contrastare delitti contro la persona, il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti ed ogni altra forma di illegalità. Nel corso del servizio sono state monitorate le zone sensibili del centro cittadino del capoluogo e in particolare quelle maggiormente interessate alla movida serale e notturna oltre che i locali interessati da eventi. Ciò per assicurare la dovuta tutela ai frequentatori delle vie e piazze ove insistono gli esercizi pubblici, ai clienti dei locali, ai residenti stessi.

Le attività hanno anche interessato le principali arterie stradali di accesso al centro cittadino, dove sono stati predisposti diversi posti di controllo da parte delle pattuglie impiegate. I servizi, hanno visto l’impiego di uomini e mezzi della Polizia di Stato, impegnata oltre che con le varie articolazioni della Questura anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale”, della Sezione Polizia Stradale di Vibo Valentia, di militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e con il contributo anche della Polizia Locale.

Il bilancio

Nell’ambito delle attività di polizia, sono state identificate circa 271 persone, di cui 45 penalmente censite, controllati 155 veicoli, elevate diverse contravvenzioni al codice della strada, sono stati effettuati inoltre 16 controlli mediante etilometro e sono stati effettuati controlli a 5 esercizi pubblici. Nella serata di sabato un soggetto è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo.