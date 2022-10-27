I narcos calabresi continuano a porsi in posizione di interlocutori privilegiati con le più qualificate organizzazioni mondiali. Arrestato pure un 41enne di Sant'Onofrio

In 15 in carcere e in 9 agli arresti domiciliari nell’ambito di un’operazione della Dda di Reggio Calabria contro il narcotraffico che tocca però anche le province di Catania, Messina, Vibo Valentia, Salerno, Milano e Pavia. Fra gli arrestati c’è Carlo Pezzo, 41 anni, di Sant’Onofrio.



L’inchiesta, che vede coinvolti oltre duecento militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dello Scico, costituisce lo sviluppo dell’operazione denominata Magma che avrebbe consentito di destrutturare un casato di ‘ndrangheta attivo nella provincia reggina – conclusa nel novembre 2019 con l’esecuzione di 45 misure cautelari personali.

Nel dettaglio l’operazione odierna avrebbe confermato la forza e la capillarità, sia su scala nazionale che internazionale, dei narcos calabresi, che continuano a porsi quali interlocutori privilegiati con le più qualificate organizzazioni mondiali, garantendo una sempre maggiore affidabilità.

La disponibilità di ingenti capitali di provenienza illecita e la spiccata capacità di gestione dei diversi segmenti e snodi del traffico hanno permesso all’organizzazione investigata, che sarebbe stata promossa e diretta da un membro di vertice del citato casato reggino, di consolidare un ruolo rilevante nel narcotraffico internazionale.



