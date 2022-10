Riciclaggio in Emilia: i vibonesi e il reato associativo. C’è pure un avvocato del Foro di Vibo

Viene contestato a quattro vibonesi il reato associativo nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Bologna che ha ieri portato all’esecuzione di 33 misure cautelari. In particolare, il reato di associazione a delinquere viene contestato a Saverio Serra, 51 anni, di Vibo Valentia, residente a Cervia, a Giovanni Battista Moschella, 63 anni, di Vibo Valentia, ma residente a Modena, a Antonino Carnovale, 47 anni, di Piscopio, domiciliato a Imola, all’avvocato Domenico Arena, 46 anni, di Vibo, residente a Modena.



Saverio Serra e Giovanni Battista Moschella sono finiti in carcere, Antonino Carnovale agli arresti domiciliari, mentre per Domenico Arena è scattato l’obbligo di dimora e la sospensione di un anno dalla professione.



Secondo l’accusa, Saverio Serra e Giovanni Battista Moschella sono accusati di aver operato “manovre patrimoniali distrattive in favore di società riferibili ai sodali”, come nel caso della Transer srl, “formalmente intestata ad Annunziata Gramendola, moglie di Saverio Serra, amministratore nei fatti della medesima società”. Anche Annunziata Gramendola, 47 anni, di Vibo Valentia ma residente a Cervia, è indagata e per lei è scattato l’obbligo di dimora.



Altre “manovre patrimoniali distrattive” vengono invece contestate a Giovanni Battista Moschella con la Tda Packaging Design srl di Reggio Emilia e la Tda Packaging Eu srl di Modena, entrambe amministrate da Giovanni Battista Moschella in concorso con Gregorio Ciccarello, 43 anni, nativo di Catanzaro ma residente a Modena, finito agli arresti domiciliari. Gli indagati avrebbero compiuto condotte di autoriciclaggio rispetto ai profitti procurati attraverso i delitti di intestazione fittizia relative alla società Dolciaria italiana srl ed in relazione alle distrazioni inerenti i delitti fallimentari della società Transer srl mediante successivo trasferimento occulto degli illeciti profitti di tali azioni nella neo costituita azienda La Dolciaria Italia srl di Saverio Serra. [Continua in basso]

Le affiliazioni

Ad avviso della Guardia di finanza e della Dda di Bologna, Saverio Serra sarebbe formalmente affiliato al clan Mancuso di Limbadi con il grado mafioso di “camorrista”, e viene inoltre indicato come genero di Giuseppe Gramendola (non indagato), quest’ultimo indicato nel capo di imputazione come “prestanome per il clan Mancuso con riferimento ai rapporti commerciali intrattenuti con Pantaleone Mancuso, alias Vetrinetta”.

Giovanni Battista Moschella, detto “Il Nonno”, viene invece indicato quale affiliato dei Mancuso di Limbadi e dei Piromalli di Gioia Tauro ed anche soggetto a disposizione del clan Tripodi-Mantino di Portosalvo e Vibo Marina.

Antonino Carnovale viene poi ritenuto “non affiliato a nessuna cosca”, ma “a disposizione di vari clan di ‘ndrangheta come i Piscopisani, i Lo Bianco di Vibo Valentia ed i fratelli Bonavota di Sant’Onofrio. [Continua in basso]