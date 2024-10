Volley, il nuovo capitano della Todosport è la vibonese Alessia Lavecchia. Tutto pronto per affrontare il campionato di Serie C

La Todosport ha un nuovo capitano, che risponde al nome di Alessia Lavecchia, vibonese che è cresciuta pallavolosticamente nel vivaio arancio blu. Con la squadra vibonese ha partecipato ai campionati di serie regionali, ha giocato i campionati di categoria, ed ha calcato anche il palcoscenico del campionato di serie B2 nazionale. È un’atleta che ogni allenatore vorrebbe nella sua rosa ed ecco per lei i meritati gradi di capitano. Queste le dichiarazioni rese della neo capitano: «Sono onorata di essere stata nominata come capitano della Todosport in questa stagione che ci vedrà impegnate nel campionato di serie C. È un incarico molto importante – ha aggiunto Alessia – e prometto che darò il massimo per questa squadra e per queste mie meravigliose compagne. Sarà un ulteriore motivo di orgoglio per me che sono cresciuta con questa società e alla quale devo molto».

Ecco le impressioni dell’atleta ad allenamenti oramai conclusi: «Abbiamo lavorato davvero duramente, sia in palestra pesi, che nel nostro palazzetto sotto il punto di vista tecnico e tattico. In questo mese siamo cresciute molto ed ho avuto ottime impressioni. Intanto sul gruppo che si è cementato subito e poi dal nostro impegno profuso». Sull’inizio stagione imminente e sulla Todosport, ecco poi una sua riflessione sul campionato di serie C: «Sicuramente sarà un lungo e difficile. La nuova formula lo ha reso più interessante. Ci sono squadre molto ben attrezzate e noi abbiamo l’intenzione di dire la nostra. Siamo una squadra giovane, rinnovata, ed abbiamo voglia di ben figurare. Sono sicura che diremo la nostra e daremo filo da torcere».