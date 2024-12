Volley, il Panificio Pesce consolida il primo posto in classifica: battuta 3 a 0 la Elio Sozzi Reggio Calabria

Il Panificio Pesce vince per tre a zero sul campo della Elio Sozzi e si conferma ancora per un turno prima in classifica. Nonostante l’assenza di Angilletta, ferma ai box per un malanno di stagione, la squadra vibonese ha messo in campo una bella prestazione, giocando con la massima concentrazione e cattiveria. Era quello che aveva chiesto in settimana e che ha ottenuto il tecnico Iurlaro da parte delle sue ragazze che stanno sempre di più acquisendo la giusta mentalità, che serve in un campionato difficile e lungo come la Serie C.

Da parte loro le padrone di casa hanno tentato in tutti i modi di tenere testa alla capolista, ma alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca. È stata anche l’occasione per fare ruotare tutte le atlete del Panificio Pesce, anche quelle più giovani, che hanno risposto presente. Da lunedì si riprenderà a lavorare in vista del big match di sabato prossimo, che vedrà scendere sul campo del Pala Borsellino la corazzata Lory Volley, per un match che come al solito sarà all’insegna dello spettacolo ma anche dell’amicizia, come sempre accade quando le due società si incontrano.

Il tabellino

Elio Sozzi Reggio Calabria – Panificio Biscottificio Pesce Todosport 0 – 3

Progressione set: 17/25 – 16/25 – 16/25

Elio Sozzi Reggio Calabria: Amato, Bernandez, Caruso A, Caruso M, Cistantino (L1), Falsone, Foti, Marrara, Morena ( L2), Pantano, Polimeni, Romeo, Scibilia.

Panificio Biscottificio Pesce Todosport: Lavecchia, Canzoneri, Carpinelli, Lopez, Bregni, Biankina, Angilletta, Okoma, Dodaro (L1), Polverino, Montalbano, Cesari.

Arbitri: Valentina Gatto e Fabio Scibilia.