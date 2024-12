Christmas Cup Under 13 femminile: A Vibo Valentia una giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia

Si è svolta con grande entusiasmo e partecipazione la Christmas Cup Under 13 femminile all’interno del Pala Borsellino di Vibo Valentia, evento che ha visto il coinvolgimento di giovani atlete provenienti da varie città della Calabria. L’iniziativa è stata organizzata dalla Todo Sport Vibo Valentia, con il patrocinio della Regione Calabria, ed è riuscita a portare insieme un gran numero di ragazze, appassionate della pallavolo giovanile, in un’atmosfera di divertimento e condivisione.

Ben otto le squadre partecipanti, tra cui realtà provenienti sia dalla provincia di Vibo Valentia che da quella di Catanzaro. In campo si sono confrontate la Polisportiva Chiaravalle, la Filadelfia Cup Volley, la Pink Volo Lamezia, il Volley Club Nicotera, l’Asi Fiamma Monterosso, la Lory Volley, l’ASD Volley Girifalco, e ovviamente le padrone di casa della Todo Sport Vibo Valentia.

Le squadre si sono sfidate nel corso della giornata, in un clima di sana competizione, ma anche di grande spirito di squadra. Le partite hanno regalato emozioni sia alle giovani atlete che al pubblico presente sugli spalti, con il calore e il sostegno delle famiglie e dei sostenitori locali che hanno assistito con passione agli incontri.

Al termine della giornata, l’atmosfera è stata quella di un grande abbraccio collettivo, con i complimenti reciproci tra le ragazze e il personale tecnico, sottolineando il successo dell’evento non solo per l’aspetto sportivo, ma per la possibilità di costruire legami e amicizie.

I responsabili del settore giovanile della Todo Sport, Norina Dotti, Vito Iurlaro e Claudio Torchia, hanno voluto ringraziare pubblicamente tutte le squadre partecipanti per aver preso parte a questa bella iniziativa. «È stata una bellissima giornata di sport. Le ragazze si sono divertite e questo è l’aspetto più importante. Un grazie speciale ai volontari che ci hanno aiutato nell’organizzazione e ai genitori che hanno affollato gli spalti per supportare le nostre atlete. Buon Natale a tutti e vi aspettiamo ancora più numerosi ai nostri prossimi eventi».