Volley, ottima prova per l’Under 14 e 16 Todo Sport: battute Lory Pizzo e Filadelfia cup

Due bellissime vittorie per l’Under 14 e l’Under 16 della Pizzeria Schiavello Todo Sport, che hanno battuto a domicilio rispettivamente la Lory Digem Pizzo, per 3 set a 0, e la Filadelfia Cup sempre con lo stesso punteggio. Due ottime gare giocate dalle ragazze vibonesi, su due campi difficili e che rilanciano i traguardi che il sodalizio arancioblu si era prefissato ad inizio anno. Tra questi, in primis, la crescita delle ragazze, senza l’ossessione della vittoria ad ogni costo, per poi ritrovarsi in casa le atlete per i campionati futuri.

Under 16 Femminile

Asd Filadelfia Cup 0 – Pizzeria Schiavello 3

Progressione set: 15/25 – 10/25 – 11/25

Asd Filadelfia Cup: Carchedi, Carida’, Caruso ( L1), Dastoli, Diaco, Mancuso, Pizzonia, Pulera’, Ruscio, Saele, Santacroce, Scrivo.

Pizzeria Schiavello: Barbuto, Carpinelli I, Carpinelli M, Cesari, Cutelle’, Giurgola, Naso, Polverino, Prasti, Torchia ( L).

Under 14 Femminile

Lory Digem 0 – Pizzeria Schiavello 3

Progressione set: 8/25 – 6/25 – 13/25