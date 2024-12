Volley, il Panificio Pesce Todosport si aggiudica il super derby contro una determinata Lory volley Pizzo

Il Panificio Pesce si aggiudica il big match contro una fortissima Marpesca Pizzo e continua a veleggiare in testa alla classifica. Grande spettacolo in campo e sugli spalti dove i tanti tifosi accorsi a vedere la gara, hanno sostenuto le squadre dall’inizio alla fine.

Alla fine hanno avuto la meglio i padroni di casa, in momenti particolari della partita hanno messo in campo quel pizzico di determinazione in più che alla fine ha fatto la differenza. Ma la sconfitta non deve assolutamente sminuire il valore delle ragazze di coach Monopoli che hanno dimostrato di essere forti e di avere le carte in regola per strappare il pass per la serie B2. Le vibonesi sono state sempre concentrate, guidate in campo da un’ottima regia, quella del capitano Lavecchia, che ha messo in condizione tutte le sue compagne di poter essere incisive.

Importante la prova della centrale Okoma che ha fatto sentire il suo peso. Dopo un primo set vinto ai vantaggi dalla Marpesca, Vito Iurlaro ha dato la sveglia alle sue atlete che sono rientrate in campo con un piglio diverso, scrollandosi di dosso anche l’emozione e il peso dei punti in palio. Alla fine il Panificio Pesce ha vinto meritatamente contro una signora squadra.

Il tabellino

Panificio Biscottificio Pesce Todosport 3 – Marpesca Loryvolley 1