Pallavolo: Marpesca Lory Volley di mister Monopoli batte la Volley Cosenza

Seconda uscita in campionato e seconda vittoria per le ragazze della Marpesca Lory Volley di mister Monopoli. Con un secco 3-0 il sestetto di Pizzo liquida la G. M. Volley Cosenza in un match dominato dall’inizio alla fine. I parziali 25-14; 25-20 e 25-13 raccontano di un netto predominio della squadra di casa che ottiene altri 3 punti e vola in testa alla classifica in compagnia della Tonna Callipo Vibo ed in attesa delle partite di Lamezia, Ciró, Rossano e Castrovillari. Saranno proprio le due formazioni capoliste ad affrontarsi sabato prossimo al PalaValentia alle ore 18:00. Lo score del match del Palarcobaleno ha ancora una volta evidenziato il gioco di squadra delle napitine che possono contare su diverse soluzioni tattiche e su individualità di alto profilo. Su tutte spicca la prestazione della palleggiatrice Maria Burla che si aggiudica anche il premio di miglior atleta in campo. Pronostico quindi rispettato e Marpesca Lory Volley che si conferma candidata alla lotta per la promozione. All’esordio casalingo importante partecipazione del pubblico di casa che ha sostenuto le ragazze con cori incessanti e grande affetto. La società napitina, come detto, a fine gara ha premiato la miglior giocatrice in campo sia della propria squadra sia degli ospiti con premi offerti dai propri sponsor. Raggiunto a fine gara il secondo allenatore mister Simoncelli ha chiosato: “Siamo in crescita ed abbiamo ancora tanto da lavorare ma i presupposti sono ottimi. Sabato ci attende una sfida difficilissima contro la candidata per eccellenza alla vittoria finale ma andremo a Vibo con molta umiltà e determinazione per mettere in campo la nostra pallavolo. Le ragazze sono stupende sentono già questa maglia come una seconda pelle e per questo motivo so che daranno tutto per fare un’altra grande prestazione”.