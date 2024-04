San Costantino Calabro, Suppa riconfermato alla guida della Pro Loco

Portato a compimento il rinnovo delle cariche sociali all’interno dell’associazione turistica Pro Loco di San Costantino Calabro. L’assemblea degli iscritti ha, nell’occasione, provveduto a riconfermare nei loro rispettivi ruoli il presidente uscente Costantino Suppa e il suo vice Nicola Mercatante. Completano il nuovo direttivo: il segretario Tonino Panuccio, il tesoriere Francesco Chiarello, il revisore dei conti Pietro Scida e gli altri consiglieri Raffaella Suppa, Enrico Mercatante (su proposta dell’attuale presidente nominato altro suo vice) ed Elisabetta Grasso, che, a sua volta, ha ricevuto dall’assemblea il titolo di presidente onorario della locale associazione turistica «per gli eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco nel corso degli anni». Come da statuto, il nuovo consiglio d’amministrazione resterà in carica per i prossimi quattro anni. E, al riguardo, tanti i progetti in itinere a cui stanno già pensando il presidente Suppa e i suoi più stretti collaboratori, ad iniziare dall’immancabile edizione 2024 della “Sagra da pitta chjna” che, annualmente, nel periodo estivo attira in loco migliaia di persone, tra cui tantissimi turisti. «La Pro loco di San Costantino Calabro – spiega la riconfermata guida della realtà territoriale – ha una storia trentennale. Essa è un’associazione impegnata da sempre nella promozione del patrimonio culturale, turistico ed enogastronomico di questa terra di Calabria. E, in questo senso, numerose sono state le attività e le iniziative di cui si è occupata nell’arco di questi anni. La nostra – aggiunge – è un’associazione aperta a tutti coloro che condividono la passione per la comunità e che desiderano collaborare alla sua crescita». Dal presidente Suppa e dagli altri componenti del direttivo, infine, gli inviti a tutti i residenti di San Costantino a sentirsi parte di un progetto comune, che permetta di perseguire questi importanti obiettivi, e a partecipare alla campagna di tesseramento sociale 2024.

LEGGI ANCHE: La festa del pane di Stefanaconi e la sagra della pitta di San Costantino ottengono il marchio qualità Epli

La battaglia dei sindaci vibonesi contro le multe Istat, avviati i ricorsi