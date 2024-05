Atletica, giovane della “Conoscere Jonadi” si aggiudica la “Corri a Squillace”

Bella affermazione della giovane atleta della “Conoscere Jonadi” Concetta Valente. La 16enne podista dell’associazione sportiva vibonese, guidata dall’attivo Antonio Rossi, si è aggiudicata la gara di categoria dell’annuale edizione della “Corri a Squillace”. La corsa valida per il campionato regionale si è svolta a Squillace Lido sulla distanza dei dieci chilometri. Ad essa hanno partecipato oltre 200 atleti provenienti da tutta la Calabria. Ai nastri di partenza si sono presentati anche alcuni podisti della “Conoscere Jonadi”, i quali, alla fine, oltre al primo posto della Valente, hanno ottenuto un terzo posto di categoria con l’altro 16enne Rosario Tropea e un 12esimo posto con l’inossidabile master Giovanni Rossi. A conclusione della “Correre Squillace”, evidente la soddisfazione del presidente Rossi per la bella performance ottenuta dai suoi atleti. «Devo dire – ha sottolineato a caldo – che come prima uscita dell’anno non possiamo certo lamentarci, sia per i risultati sportivi conseguiti nella classifica finale della gara e sia dal punto di vista prettamente socio-aggregativo. Ancora una volta, voglio però mettere in evidenza il fatto che i nostri ragazzi si ritrovano costretti a praticare la disciplina in ambienti di fortuna, in uno scenario caratterizzato dal “silenzio assordante” della classe politica e dalla conseguente totale assenza di impianti di atletica leggera sul territorio provinciale di Vibo Valentia. Elementi che, se mai ce ne fosse bisogno, danno ancora più valore a quanto i nostri atleti riescono via via a ottenere nelle varie competizioni organizzate dalla Federazione in Calabria».

