A Dentro la notizia “Storie di restanza”, ecco come può rinascere la Calabria

Il rientro nella terra d’origine e la non rassegnazione a un destino indiscutibile. Ne parleremo nell’ambito della trasmissione in onda su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre

I cervelli non sono più quelli che devono necessariamente fuggire dalla Calabria e dal Sud. Oggi, i veri talenti sono quei giovani che, nonostante si siano formati altrove, scelgono di non rassegnarsi a un destino indiscutibile. Sono loro che ritornano, pronti a investire nella loro terra. “Storie di restanza”: è questo il titolo della puntata odierna di “Dentro la notizia”, in onda su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, a partire dalle ore 14.30. In diretta da Guardavalle, la nostra inviata Rossella Galati con gli ospiti Flavia Amato, stilista; Giuseppe Caristo, sindaco di Guardavalle; Giuseppe Ussia, presidente Consiglio comunale Guardavalle. In collegamento l’imprenditore Lorenzo Pupo e il giornalista e scrittore Franco Laratta.

Dove vedere la puntata

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24.it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito lacplay.it.