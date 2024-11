La guerra per il controllo della biblioteca di Soriano a Dentro la Notizia: appuntamento alle 13 su LaC Tv

“La guerra per il controllo della Biblioteca calabrese di Soriano” è il tema della nuova puntata dell’approfondimento Dentro la Notizia che andrà in onda oggi su LaC Tv alle ore 13. L’ospite di Enrico De Girolamo, direttore della testata giornalistica ilVibonese.it e vicedirettore di lacnews24.it, nei nostri studi di Vibo Valentia è Giuseppe Ceravolo, della Biblioteca calabrese di Soriano. Collegati via Skype invece, saranno Giuseppe Battaglia, aspirante socio della Biblioteca, e Menuccia Tassone, rappresentante del Comitato di cittadini di Soriano. Al centro della puntata odierna, la vicenda dell’Istituto del centro vibonese che resta ancora chiusa al pubblico mentre continua il dibattito per ottenerne la gestione.

La Biblioteca calabrese di Soriano, fondata da Nicola Provenzano nel 1979, custodisce circa 36mila volumi, di cui 1000 libri antichi e 1000 stampe antiche, oltre a fotografie, cartoline, riviste e tesi di laurea. Dichiarata dalla Sovrintendenza di eccezionale interesse culturale perché, conserva preziose e rare fonti bibliografiche per gli studi di Storia della Calabria, due incunaboli dell’umanista Pomponio Leto e 94 cinquecentine, ora è al centro di una querelle che ha bloccato la sua attività. Durante la puntata andrà in onda un’intervista del nostro giornalista Tonino Raco a Maria Teresa Iannelli, direttore scientifico della Biblioteca calabrese di Soriano.

