“Visioni e proposte per il futuro”, a Vibo i candidati a sindaco incontrano le associazioni

“Visioni e proposte per il futuro”. È questo il titolo dell’incontro in programma nella sala del Consiglio provinciale di Vibo Valentia. L’appuntamento, promosso dal Forum Terzo Settore e il Csv Calabria Centro, vedrà come ospiti i candidati a sindaco impegnati nella prossima tornata elettorale: Vincenzo Romeo (progressisti), Francesco Muzzopappa (Centro), Roberto Cosentino (centrodestra) e Marcella Murabito (Rifondazione comunista). Il confronto vede coinvolti Giuseppe Conocchiella, portavoce Fts Vibo; Guglielmo Merazzi presidente Csv Calabria Centro e Maurizio Greco, coordinatore Csv Calabria Centro sede Vibo.

L’iniziativa a Vibo

“Visioni e proposte per il futuro” nasce dall’esigenza di conoscere i programmi elettorali portati avanti dai candidati. La tornata elettorale, infatti, apre per la città di Vibo una nuova fase. Per il Forum e il Cvs risulta indispensabile collaborare con le Istituzioni, tra cui il Comune, per la promozione di iniziative/attività a stampo associazionistico. Ma non solo. Fare rete consente di operare a favore delle categorie sociali più fragili e mettere in campo progetti atti a migliorare la qualità di vita di bambini, anziani, persone con disabilità. Il confronto si terrà il 24 maggio alle ore 17.00.

