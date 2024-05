La Cassazione conferma il Riesame per la posizione del segretario della Cisal

“Lo scorso 30 ottobre molti organi di informazione hanno dato notizia di un’inchiesta per corruzione aggravata pendente avanti alla Procura di Napoli e riguardante anche il segretario generale del sindacato Cisal Franco Cavallaro. Chi aveva divulgato la notizia, peraltro, aveva incredibilmente omesso di riportare che il Tribunale della Libertà di Napoli, chiamato ad occuparsi della vicenda, aveva già escluso la sussistenza finanche dei semplici indizi di colpevolezza a carico del mio assistito”. E’ quanto fa sapere in una nota l’avvocato Domenico Colaci, difensore di Francesco Cavallaro. “Ora quel provvedimento – continua il legale – è divenuto definitivo giacché nella giornata del 7 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso che era stato proposto dall’ufficio requirente. Un ulteriore tassello a supporto della dichiarata estraneità del segretario generale Cavallaro da ogni ipotesi accusatoria”. Ricordiamo che la Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Francesco Cavallaro nell’ambito di un’inchiesta per corruzione che coinvolge anche altri indagati. Si attende per il mese di giugno il pronunciamento del giudice.

