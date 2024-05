Alla “Eht” dell’astrofisico vibonese Rocco Lico il Premio Leonardo

C’è anche l’astrofisico vibonese Rocco Lico tra i vincitori dell’ottava edizione del Premio Leonardo, rassegna in programma presso la Sala Truffaut della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana (Sa) tesa a omaggiare chi si è distinto per capacità divulgative, scientifiche, comunicative e dI impegno sociale. Quest’anno il premio per la ricerca scientifica è stato, nello specifico, assegnato al gruppo internazionale di astronomi “Event Horizon Telescope Collaboration”, che nel 2019 svelò la prima immagine del buco nero. Un team in cui un ruolo di primo piano riveste proprio lo scienziato di Mileto, il quale domani 10 maggio, insieme ai colleghi Elisabetta Liuzzo, Ciriaco Goddi e Mariafelicia de Laurentis, sarà presente alla cerimonia in programma alle ore 19:30 per ricevere materialmente il prestigioso riconoscimento ispirato al genio di Leonardo da Vinci. il gruppo della Eht incontrerà anche gli studenti. A condurre la serata ci saranno Alba Pairetti e Pino Strabioli. Tra i premiati delle passate edizioni figurano Rita Levi Montalcini, Margherita Hack e Vincenzo Schettini. Premi speciali saranno assegnati dalla giuria all’attore Giancarlo Giannini e al cantante Gianni Togni.

Il professore Lico nel 2022 ha già ricevuto il prestigioso premio internazionale “Early-Career”, attribuito per il progetto che, appunto, utilizzando una rete di telescopi sparsi in diversi continenti ha realizzato la prima immagine di un buco nero. Alla base della motivazione, «i suoi significativi contributi e la leadership nei processi di analisi delle immagini e di calibrazione dei dati di Sagittarius A*». Attualmente lo scienziato miletese svolge la funzione di ricercatore presso l’Instituto de Astrofísica de Andalucía a Granada, uno dei centri di ricerca del Consiglio superiore della ricerca scientifica in Spagna (IAA-CSIC) e collabora con diversi centri di ricerca in Europa, negli Stati Uniti e in Asia. Membro dal 2018 di EHT, Lico fa parte del team che si occupa delle tecniche di analisi e imaging dei dati, svolgendo anche ruoli di management e information technology. Laureatosi in astrofisica e cosmologia presso l’Università ‘Alma Mater Studiorum’ di Bologna, nel 2015 ha conseguito anche il dottorato di ricerca in astrofisica, dopo aver svolto parte dei suoi studi negli Stati Uniti, presso la Boston University. Successivamente ha svolto la sua opera presso la stessa Università bolognese e l’Istituto di Radioastronomia (IRA-INAF). Fino al 2020, tra l’altro, è stato ricercatore presso il Max-Planck-Institute for Radio Astronomy in Germania (MPIfR).

