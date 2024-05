Scuola calcio: la storia si ripete e il titolo provinciale “Pulcini” rimane alla Bulldog Vibo

Una nuova festa neroarancio, per un nuovo trofeo alzato al cielo. La storia della Bulldog Vibo continua ad arricchirsi di capitoli felici e ovviamente di coppe e medaglie, che aiutano sempre in questi casi, anche se non sono l’aspetto fondamentale. Ma nel momento in cui trovi tanti bambini che si divertono, tanti genitori che danno fiducia alla Scuola calcio e a chi la gestisce, con tecnici idonei e qualificati, persone perbene, prima ancora che allenatori, diventa naturale anche provare a vincere, per condividere un bel momento assieme. La finale Pulcini fra la Bulldog Vibo e la Vibonese si è disputata a Filadelfia (e qui, senza nulla togliere all’ospitale cittadina e al club di casa) dovremmo parlare a lungo del solito atavico problema di strutture in città. Adesso che tutti o quasi si candidano, adesso che arrivano messaggi e telefonate alla ricerca del voto, gradiremmo anche sapere cosa intenderà fare la prossima classe politica vibonese su questo fronte. Perché sono anni e anni che si è fatto poco o niente. Chiusa questa doverosa premessa (ma questo aspetto testimonia anche quante difficoltà bisogna superare per poter fare calcio a certi livelli, fermo restando che a essere penalizzati sono i giovani di questa terra) eccoci alla finale, dove a vincere è stato soprattutto lo sport. Perché la cosa più bella è sempre e soltanto quella di vedere piccoli atleti in campo che si divertono, a prescindere da chi vince o meno. Poi è chiaro: essendoci una finale, ci deve essere anche un vincitore. E qui i neroarancio guidati dai mister Cuppari e Muscaglione hanno avuto la meglio sui pari età della Vibonese, replicando il successo dello scorso anno.

In campo si è vista una Bulldog pragmatica, cinica e spietata sotto porta, in una gara che si è sviluppata nell’arco dei quattro tempi e dove la Vibonese si era addirittura ritrovata in vantaggio di due reti dopo appena sei minuti. Ma qui i tecnici neroarancio hanno trovato le contromisure adeguate per ristabilire la parità, imponendosi poi nei tempi successivi. Al triplice fischio è festa grande in tribuna e in campo per i colori neroarancio. Nuovo titolo provinciale per questa gran bella realtà che risponde al nome della Bulldog Vibo, club che sta lavorando bene sul territorio, con passione, competenza e mille attenzioni verso i ragazzi. Bravi anche i bambini della Vibonese, in grado di affrontare la sfida con il giusto spirito. E ovviamente bravi anche gli atleti della Bulldog Vibo. Infine una nota di merito per i tecnici Marcello Cuppari e Lorenzo Muscaglione, al solito poche parole e tanti fatti. Continuano a vincere ma soprattutto a creare la giusta empatia con i bambini. Non è un caso che tantissimi adolescenti, passati per le loro cure da piccolini, li ricordino ancora con tanto affetto e stima. Lorenzo è ovviamente un po’ più giovincello, ma pure lui è uno che sa il fatto suo, dal lato umano e professionale. Mister Cuppari sono tantissimi anni che gioca queste finali, molte delle quali vinte alla grande. Ma la bacheca bella piena di trionfi, per Marcello, non è rappresentata tanto dai trofei, quanto dal bene (ampiamente ricambiato) che ha saputo sempre dare ad ogni bambino, dai consigli, dagli stimoli, dalle attenzioni. Un valore aggiunto, insomma, sotto tutti i punti di vista.

