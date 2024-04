Under 15 regionale: manita della Bulldog Vibo contro la Vibonese. Ecco gli highlights della finale play off – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Nel segno della Bulldog Vibo. La stracittadina ha regalato grandi emozioni e finalmente tutti hanno potuto assistere al match in uno stadio aperto al pubblico, visto che nel Vibonese ultimamente diversi impianti sono off limits o consentono un ingresso ridotto. Al Luigi Razza grande spettacolo di gente, per una gara che ha sorriso alla formazione ospite, da regolamento obbligata a vincere per accedere alla fase finale del torneo Under 15 regionale. Era la finale play off del girone C ed è terminata con la manita della Bulldog Vibo, in grado di imporsi con il risultato di 1-5, per quella che ha rappresentato un’altra bella pagina di sport e di storia di un club da tredici anni in attività con sacrifici, orgoglio, competenza e dignità. Nelle immagini video vi facciamo rivivere le prodezze di Carmelo Monteleone, l’implacabilità sotto porta di Raffaele Blandino, la precisione dagli undici metri dell’altro Blandino, anche lui Raffaele di nome, e il bel contesto nel quale si è giocato il derby.

Dall’altro lato una prova da dimenticare: può capitare una giornata negativa dopo una bella stagione terminata in seconda posizione nel proprio girone. Probabilmente i giovani atleti rossoblù hanno avvertito la troppa tensione. L’emozione in questi casi fa brutti scherzi, ma anche dall’altro lato c’erano tensioni ed emozioni da smaltire, tipiche dei derby. Che poi fra i ragazzi ci si conosce tutti (anche fra i dirigenti, a onor del vero) e proprio i calciatori hanno dato il più bell’esempio della gara, abbracciandosi e salutandosi al termine della stessa (anche sotto questo punto di vista le rispettive società hanno lavorato bene). Il modo migliore per affrontare un derby e quando si gioca all’insegna del fair play, alla fine vincono tutti, sempre e comunque. Con l’auspicio che si possano rivivere altri momenti simili in futuro.

