Elezioni in Calabria, domani la prima puntata dello speciale Vibo Valens in vista del voto

Protagonisti i candidati in corsa per la tornata di giugno insieme a esperti e giornalisti. Appuntamento giovedì 16 maggio alle 14.30 su LaC Tv

Un progetto pilota di giornalismo costruttivo, cioè un’informazione modulata principalmente sulle possibili soluzioni, senza limitarsi alla mera descrizione dei problemi. È questo il fulcro della nuova iniziativa editoriale del Network LaC, che in occasione dell’imminente tornata elettorale di giugno ha messo in campo un progetto che accompagnerà gli elettori di Vibo Valentia all’appuntamento con le urne. Ovviamente, le testate online del network e LaC Tv continueranno a offrire un’informazione esaustiva sul voto in tutti i comuni calabresi, ma su Vibo Valentia, unico capoluogo di provincia chiamato alle urne, ci sarà un focus che si articolerà in quattro puntate speciali di Dentro la notizia, la striscia informativa condotta da Pier Paolo Cambareri, che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, segue il Tg delle 14. Emblematico anche il titolo scelto – Vibo Valens –, participio passato, in latino, del verbo valere, a sottolineare i molteplici significati che l’etimologia di questa parola esprime.

Si comincia domani, giovedì 16 maggio, con la prima puntata che vedrà la partecipazione in studio di Domenico Console (coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Roberto Cosentino), Domenico Serrao, segretario regionale di Rifondazione comunista (a sostegno della candidatura a sindaco di Marcella Murabito), Danilo Tucci, (coalizione di centro che sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Muzzopappa) e il deputato M5s Riccardo Tucci (coalizione di centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Enzo Romeo).

Gli esponenti politici, nel rigoroso rispetto della par condicio, saranno chiamati a proporre soluzioni concrete alla problematica sul tavolo della discussione, cioè il futuro del porto di Vibo Marina. Ad animare il confronto con domande che incalzeranno gli ospiti, ci saranno il direttore della testata Noi di Calabria, Nicola Lopreiato, e il caporedattore di LaC, Stefano Mandarano.

Appuntamento, quindi, domani, 16 maggio, a partire dalle 14.30, su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 Tivù Sat e 820 Sky. Anche in streaming sulle testate del network e su LaC Play.