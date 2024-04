A San Gregorio d’Ippona la presentazione della ricerca sugli alberi di ulivo – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

«L’ulivo è una pianta sacra. Nella nostra Regione ha consentito a tante generazioni di progredire socialmente, a tante famiglie di far studiare i propri figli e renderli più liberi. Dovremmo venerarla». Esordisce così l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo nel corso della presentazione della ricerca sugli alberi monumentali. «Lo studio – ha affermato il sindaco di San Gregorio d’Ippona Pasquale Farfaglia – ha permesso di scoprire un individuo di ulivo non ancora riconosciuto nel panorama internazionale». Per il primo cittadino del centro alle porte di Vibo Valentia, «le piante di ulivo sono dei veri e propri gioielli». L’evento, realizzato in collaborazione con Gal Terre Vibonesi, Comune di San Gregorio d’Ippona, CNR di Pisa e l’agronomo Thomas Vatrano, rientra nell’ambito delle iniziative tese a valorizzare l’ulivo. Un patrimonio per la città di San Gregorio d’Ippona, che vanta un numero altissimo di piantagioni con produzioni di olio tra le più prestigiose d’Italia. «Basti pensare che su una superficie di 13,4 chilometri quadrati sono presenti circa 60mila alberi di ulivo, di questi – ha aggiunto Pasquale Farfaglia – abbiamo individuato tipologie di alberi monumentali e un individuo di cui non si conosce la specie». Dunque un territorio vocato all’agricoltura «che punta – ha concluso il sindaco – al turismo enogastronomico».

Un’idea condivisa dall’assessore Gallo che ha ribadito: «L’agricoltura è uno dei comparti più importanti per la nostra regione che conta 160 mila ettari di oliveti e 70 mila coltivati a biologico che danno alla Calabria il primato a livello nazionale insieme alla Puglia. Stiamo redigendo insieme al CREA un piano viticolo regionale». Gallo annuncia «investimenti importunati per il rinnovo varietale olivicolo». E ancora: «Destineremo 50 milioni di euro di interventi previsti dal Piano Strategico della PAC 2023-2027». L’assessore all’agricoltura annuncia poi l’avvio di una serie di attività di promozione insieme al Consorzio Igp di Calabria. Uno su tutti è il bando per il rinnovo e ammodernamento dei frantoi oleari per aumentare la qualità dei nostri oli».

