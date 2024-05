Comunali a Nicotera: una sola lista in campo, quella del sindaco uscente Marasco

Una sola lista in campo per le comunali di Nicotera dove a ricandidarsi è il sindaco uscente Giuseppe Marasco con la lista “Rinascita nicoterese- Marasco sindaco”. Un turno elettorale a rischio, quello di Nicotera, atteso che si attende la decisione sugli organi elettivi dell’ente dopo la conclusione dei lavori da parte della Commissione di accesso agli atti inviata dal prefetto di Vibo Paolo Giovanni Grieco per accertare la presenza di infiltrazioni mafiose nella vita dell’ente. Il Municipio di Nicotera rischia, quindi, il quarto scioglimento per infiltrazioni mafiose, un record nazionale che metterebbe ulteriormente a nudo – qualora si arrivasse ad una decisione in tal senso – tutti i limiti di una politica locale incapace di fare i conti con se stessa e selezionare classi dirigenti immuni da condizionamenti e rischi legati alla normativa antimafia. Oltre che sulla “spada di Damocle” delle decisioni in ordine al possibile commissariamento per infiltrazioni mafiose, la lista “Rinascita nicoterese- Marasco sindaco” dovrà fare i conti anche – atteso che è l’unica in campo – con il quorum dei votanti necessario per rendere valido il turno elettorale. I candidati alla carica di consigliere comunale che sostengono la candidatura a sindaco di Giuseppe Marasco (ritenuto sino a qualche tempo fa vicino a Forza Italia) sono: Carmine Zappia, nato a Vibo (classe 1967); Rossella Aquilano, nata a Vibo (classe 1990); Rosa Maria Barillari, nata a Taurianova (classe 1982); Lorella Destefano, nata a Vibo Valentia (classe 1963); Antonio Galasso, nato a Gioia Tauro (classe 1978); Antonio Francesco La Malfa, nato a Vibo (classe 1993); Giuseppe, detto Pino, Leone, nato a Vibo (classe 1960); Robertino Massara, nato a Vibo, (classe 1972); Marco Vecchio, nato Milano (classe 1972). Lorella Destefano è assessore comunale uscente così come Antonio La Malfa, Robertino Massara, Marco Vecchio e Giuseppe Leone. Consigliere comunale uscenti è invece Rosa Maria Barillari.

