Cresce l’attesa a Vibo Valentia per il Pizza Fest, in programma l’8, 9 e 10 maggio in piazza Martiri di Ungheria. La città si prepara ad accogliere tre giornate dedicate al gusto, alla socialità e all’intrattenimento, con la partecipazione di numerose pizzerie e attività del territorio, pronte a proporre impasti, ricette e specialità che valorizzano la tradizione e la creatività locale.

Il festival aprirà venerdì 8 maggio con la presentazione ufficiale e l’apertura degli stand alle 18:30, seguita alle 21:00 dal concerto dei “Max Power”, tribute band di Max Pezzali / 883, e Dj set.

Sabato 9 maggio spazio al divertimento con karaoke alle 19:30 e il Malinconia ’90 Show Party alle 22:00, con estrazione finale di una crociera per due persone.

Domenica 10 maggio chiusura in festa con l’apertura degli stand alle 18:00 e lo spettacolo di Tonino Pironaci alle 21:00, seguito da Dj set.

Per tutta la durata dell’evento, ogni pomeriggio dalle 17:00, sarà attivo il Villaggio dei Bambini, con gonfiabili, mascotte, laboratori, truccabimbi e attività dedicate alle famiglie.

«Il Pizza Fest è un appuntamento che nasce dall’intraprendenza di un giovane e dal coinvolgimento delle imprese del territorio - afferma l’assessore alla Cultura e Turismo Stefano Soriano - e rappresenta un’occasione per valorizzare le nostre eccellenze e animare il centro cittadino con un evento aperto a tutti». A lui si aggiunge l’organizzatore Francesco Monteleone, che sottolinea: «Siamo felici dell’entusiasmo con cui le attività hanno aderito e desidero ringraziare di cuore tutte le pizzerie, gli sponsor e i partner che hanno creduto in questa iniziativa. Senza il loro supporto, questo festival non sarebbe possibile. Invitiamo tutti a vivere tre giorni di festa e gusto».

Ecco alcuni numeri di un evento che si annuncia importante già dalla prima edizione: circa 600 posti a sedere in piazza, sette pizzerie partecipanti, una pasticceria e una creperia, lo stand della birra alla spina e quello dei cocktails, quello dei tartufi e quello dell’amaro, una cover band, cinque deejay e musica anni ’90. E per chi vorrà fare un tour particolare della città, ci sarà anche il trenino turistico.