Comunali: ecco la lista “Soriano Futura” con candidato a sindaco Antonino De Nardo

Sfiderà l’ex sindaco Francesco Bartone. Gli organi elettivi dell’ente sono attualmente commissariati per infiltrazioni mafiose

Antonino De Nardo

Depositata la lista “Soriano Futura” con candidato a sindaco Antonino De Nardo, 53 anni. Una lista con diversi giovani impegnati nel sociale e che si contrappone al gruppo guidato da Francesco Bartone (già in passato primo cittadino) la cui lista deve ancora essere presentata (c’è tempo sino a sabato alle ore 12). E’ un turno elettorale particolarmente importante quello di Soriano, “osservato speciale” anche da parte della Prefettura di Vibo Valentia in quanto i precedenti organi elettivi (guidati dal sindaco Vincenzo Bartone, vicino a Forza Italia) sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose e il commissariamento attuale è stato confermato anche da una sentenza del Tar. Soriano Calabro ha tuttavia voglia di ripartire con gli organi elettivi eletti democraticamente e la lista “Soriano Futura” si presenta con i seguenti candidati al Consiglio comunale a supporto dell’aspirante primo cittadino Antonino De Nardo: Giulia Sorace (cl 2000); Syria Pia Rosa Prestanicola (cl 2000); Francesca Monardo (cl 2000); Domenico Chiera (cl ‘63); Francesco Alessandria (cl ‘73); Maria Rosa Orecchio (cl ‘92); Luciana Varì (cl ‘77); Vincenzo Cocciolo (cl ‘83); Pasquale Varì (cl ‘73); Maria Annunziata (detta Nunziatina) Giofrè (cl ‘57).

