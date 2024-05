Comunali a Vibo Valentia: ecco la lista del Movimento Cinque Stelle

Il Movimento Cinque Stelle ha presentato la propria lista per il rinnovo del Consiglio comunale di Vibo Valentia a sostegno del candidato a sindaco Vincenzo Romeo. A presentare la lista sono stati il deputato del M5S, Riccardo Tucci, Luisa Santoro e Michele Furci. Questi tutti i candidati al Consiglio comunale per il M5S: Cutrullà Angela (cl ‘78); De Caria Filippo (cl ‘95); De Vincenti Giosuè (cl ‘85); Zinnà Manuel (cl ‘91); Pisani Silvio (cl ‘71); Santoro Domenico Francesco Gaetano (cl ‘55); Aiello Enrico (cl ‘56); Miceli Marco (cl ‘75); Bagalà Rosa Irene (cl ‘63); Belligerante Francesco Antonio (cl ‘80); Caglioti Nunzio (cl ‘91); Chiarello Daniele (cl ‘93); Cilurzo Rosa (cl ‘63); Comito Jessica (cl ‘88); Crasta Veronica (cl ‘80); De Luca Gaetana (cl ‘54); Delia Giuseppe (cl ‘49); Itria Alessandria (cl ‘80); Malerba Maria Rosa (cl ‘57); Mangone Franca (cl ‘88); Migliaccio Antonio (cl ‘73); Minasi Francesco (cl ‘82); Natale Daniela (cl ‘81); Prestia Carmelo (cl ‘79); Scannadinari Francesca (cl ‘77); Scuticchio Antonio (cl ‘75); Stanganello Nazzareno (cl ‘73); Tigani Giuseppe (cl ‘90); Valente Giuseppe (cl ‘63); Valia Anna (cl ‘53); Vita Vincenzo (cl ‘50); Zinnà Maria Rosa (cl ‘89).

“Con questo passaggio – si legge in una nota del M5S – si apre ufficialmente la campagna elettorale per la nostra forza politica di concerto con il resto delle forze progressiste a sostegno del candidato a sindaco Enzo Romeo. Le nostre candidature, lungi da false promesse e liturgie politiche, sono mosse dall’attaccamento disinteressato verso la città. Vogliamo cambiare Vibo, vivere in una città “normale”, con una diversa qualità della vita che non sia quella fotografata ogni anno dagli indicatori degli istituti di settore che ci vede sempre nelle ultime posizioni delle classifiche. Vogliamo riscattare la nostra città, dopo le disastrose amministrazioni di destra, le stesse che in oltre 15 anni hanno portato il nostro territorio ad un lento sfacelo, tristemente visibile in ogni campo sociale: dalla viabilità al commercio, dal turismo ai beni archeologici, dalla cultura allo sviluppo economico. Per tutto questo ci appelliamo ai vibonesi ad aiutarci a cambiare Vibo, votando i candidati della nostra lista ed Enzo Romeo sindaco”.