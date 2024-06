Autostrada bloccata da un pullman all’altezza di Pizzo: auto in fila per ore e malori a causa del caldo

Autostrada in prossimità di Pizzo è rimasta bloccata dalle 16 alle 17,30 di oggi, domenica, a causa di un pullman guasto, con una fila chilometrica che ha continuato ad allungarsi. Il mezzo in panne ha bloccato l’unica corsia in direzione Sud disponibile in quel tratto, dove da tempo immemorabile continuano i lavori di ammodernamento dell’A2.

Un cantiere perenne che costringe i mezzi in transito nella strettoia della corsia unica. E basta un banale guasto, come in questo caso, a bloccare tutto. Centinaia di persone esasperate hanno atteso sotto al sole che qualcuno intervenisse, ma per almeno un’ora non si è visto nessuno. Tra gli automobilisti in attesa anche chi ha accusato malori a causa del caldo intenso e della situazione di forte disagio. Alla fine, grazie all’intervento di un carroattrezzi per mezzi pesanti, il normale flusso veicolare è stato ripristinato.