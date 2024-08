Controesodo da bollino rosso sull’A2: nel Vibonese registrati 48.000 transiti

Controesodo da bollino rosso sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas (Gruppo FS Italiane). Rispettate le previsioni con una diminuzione dei transiti di circa il 10% rispetto allo scorso fine settimana contrassegnato da bollino nero. Il traffico è risultato maggiore nella giornata di ieri, sabato 17 agosto (+5% rispetto al venerdì) e come sempre più intenso nelle ore diurne tra le 8 e le 18.

«Da venerdì a oggi – -fa sapere Anas – i transiti registrati dalla rete di sensori di rilevamento traffico distribuiti lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” sono stati 2,9 milioni, con una diminuzione complessiva del -7% rispetto allo scorso fine settimana, dovuta al calo dei veicoli in direzione sud, in parte compensato da un aumento del traffico di rientro in direzione nord, risultato del 40% maggiore rispetto alla direzione opposta.

Lungo la costa Tirrenica sono stati oltre 741.000 i transiti registrati nel weekend dai sensori di traffico attivi lungo la SS1 Aurelia (-1% rispetto il precedente weekend), oltre 568.000 lungo la SS 148 Pontina (-13%) e 510.000 sulla SS18 Tirrenia inferiore (-12%).

Sulla SS18 Tirrenia inferiore, nel tratto Calabrese, transitati 71.000 veicoli presso San Nicola Arcella e 48.000 a Vibo Valentia».