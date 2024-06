Il Corpus domini a Potenzoni, il paese dell’Infiorata si riempie di petali e colori -Foto

Giorni d’intenso lavoro, una mobilitazione corale. L’Infiorata di Potenzoni, nella sua trentesima edizione, segna un importante traguardo e traccia il percorso per il futuro. Centinaia di visitatori, oltre mille registrati già nel primo pomeriggio, hanno fatto tappa nella frazione di Briatico per il tradizionale appuntamento con la fede e con l’arte. In occasione della festività del Corpus domini, infatti, il piccolo centro si è trasformato in una coloratissima galleria d’arte a cielo aperto.

I tappeti

I quattro rioni, Glicine, Torre, Chiesa e Agave, si sono adoperati per la realizzazione di suggestivi tappeti florali. Immagini a tema sacro, figure di Gesù e della Madonna hanno preso vita dall’asfalto. Quest’anno, come anticipato dai promotori, non ci saranno competizioni tra rioni. Le opere vengono valutate da una equipe che premierà chi meglio interpreta la visione generale del progetto.

L’Infiorata di Potenzoni, trent’anni di fede e arte

L’Infiorata deve le sue origini al rito di lanciare petali di fiori al passaggio del Santissimo durante le processioni. Da qui, anni e anni fa, il paese iniziò a cimentarsi nella creazione di opere con materiale vegetale. Con il tempo, gli infioratori hanno potuto affinare le tecniche per migliorare la qualità dei tappeti florali. Una crescita lenta ma costante che regala al pubblico di fedeli e non, uno spettacolo di rara bellezza. Nulla viene lasciato al caso, dalla scelta dei disegni a quella dei colori, così come l’abbellimento degli spazi e la creazione di altarini.

Così come in passato, l’Infiorata è una festa in grado di mobilitare l’intero paese, dai bambini agli anziani. In più circostanze, delegazioni di infioratori – sotto l’egida dell’associazione “Potenzoni in fiore” presieduta da Franca Artesi – hanno partecipato a manifestazioni nazionali raccontando e rappresentando la propria arte. Momenti di confronto importanti con altre realtà italiane per far conoscere il paese e la sua tradizione ben oltre i confini regionali.