Fede e tradizioni, a Potenzoni torna il suggestivo maxi-presepe in piazza

Il suono delle zampogne ha riempito le viuzze di Potenzoni in occasione dell’inaugurazione dell’ormai storico maxi-presepe in piazza. Un appuntamento con le tradizioni e le proprie radici di fede molto sentito nella piccola frazione di Briatico. Il taglio del nastro si è tenuto alla presenza dei parrocchiani, in un clima di raccoglimento e festa.

L’inaugurazione

La frazione di Briatico, nonostante i pochi residenti, conosciuto anche fuori dalla Calabria per la sua suggestiva Infiorata, continua a regalare piccoli gioielli d’arte. Tanto da richiamare anche visitatori da più angoli della provincia. Il maxi-presepe è stato realizzato grazie al lavoro di un gruppo di lavoro coordinato da padre Luigi Scordamaglia, alla guida della locale parrocchia. Il parroco, in occasione della serata, ha avuto modo di spiegare il significato che la sacra rappresentazione assume nella vorticosa società moderna.