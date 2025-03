Muore investito da un camion in Tunisia, Briatico piange Lino Massara 

Un tragico incidente ha spezzato la vita di Lino Massara, 66 anni, originario di Briatico, ma residente a Brescia insieme alla moglie e al figlio. L’uomo, con la passione per l’Africa e le motociclette, è stato travolto da un camion mentre si trovava in Tunisia, paese che aveva deciso di visitare per soddisfare entrambe le sue passioni. L’incidente è avvenuto martedì 11 marzo mentre percorreva, sulla sua moto Bmw, la strada P16 che collega le città di Tozeur e Douz, in una zona nei pressi del lago Chott El-Jèrid.

Poco prima di partire per la Tunisia Massara aveva condiviso sui suoi social l’entusiasmo per il viaggio: “Inizia il Viaggio verso la Tunisia“, aveva scritto. Una volta giunto nel Paese nordafricano, aveva poi postato diverse foto dei luoghi che stava visitando. Lo scorso 6 marzo, il 66enne era partito insieme ai motociclisti del club ‘Centauri del Sud’ di Trapani per il viaggio a lungo sognato; un gruppo composto da circa 20 persone e che avrebbe dovuto viaggiare per due settimane.

Volontario all’Oratorio di San’Antonio da Padova, Lino Massara lavorava come dipendente dell’Inps e a luglio sarebbe andato in pensione. L’autorità giudiziaria tunisina sta indagando sulla dinamica dell’incidente e, probabilmente, il corpo del 66enne sarà sottoposto a un esame autoptico. La salma sarà rimpatriata in Italia una volta completate le varie formalità.