Potenzoni, grande commozione per l’ultimo saluto a padre Lorenzo. Il vescovo Nostro: «Ci ha insegnato l’entusiasmo di Dio»

È stato travolto da un’ondata di affetto e commozione il piccolo centro di Potenzoni di Briatico, nel Vibonese, raggiunto nelle scorse ore da più di mille fedeli che hanno voluto dare l’ultimo saluto a padre Lorenzo di Bruno. Il sacerdote, scomparso nei giorni scorsi, è stato fondatore della comunità “La Casa del Padre”, centro di accoglienza e di preghiera da cui ha avuto origine un cammino spirituale che si è diffuso in tutta Italia e oltre, grazie a gruppi di preghiera presenti in varie città italiane.

Una persona devota ad aiutare i bisognosi, sempre accanto ai più vulnerabili. «Padre Lorenzo – raccontano i volontari della comunità da lui fondata – era costantemente pronto ad ascoltare chiunque si rivolgesse a lui ed offrire consigli, pregare per loro. Una persona che ti accoglieva nel suo cuore con una umiltà incredibile». Figura di grande cultura, è stato un punto di riferimento fondamentale non solo per la parrocchia di Potenzoni, che ha guidato per molti anni, ma anche per l’intera comunità del Vibonese.

Ad officiare i funerali è stato il vescovo mons. Attilio Nostro accompagnato dal parroco di Potenzoni Luigi Scordamaglia. Presenti anche numerosi sacerdoti del Vibonese, il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado L’Andolina e l’amministrazione comunale di Briatico guidata dal sindaco Lidio Vallone. «Vorrei che oggi portaste a casa un regalo, un fiore da parte di padre Lorenzo: il suo entusiasmo – ha detto mons. Attilio Nostro rivolgendosi ai presenti -. Entusiasmo significa “en theós” e cioè “in Dio”. Chi è entusiasta ha dentro di sé la stessa meravigliosa voglia di amare che ha Dio».

Il vescovo ha poi ricordato il momento in cui ha incontrato per la prima volta padre Lorenzo. «Quando ci siamo conosciuti, tre anni fa, sono stato letteralmente conquistato, colpito, dal suo sorriso, dal suo atteggiamento, dalla naturalezza della sua familiarità nonostante si stesse relazionando ad una persona mai vista prima. Eppure aveva questa capacità bellissima di farti sentire a casa tua».

Non è riuscito a contenere le lacrime padre Luigi, parroco di Potenzoni, che ha voluto ringraziare tutti i presenti e specialmente coloro i quali, negli ultimi tempi, si sono presi cura di padre Lorenzo assistendolo in momenti complicati per le sue condizioni di salute. Poi il pensiero di padre Luigi, con la voce rotta dall’emozione, è andato alla famiglia del sacerdote scomparso: «Tutti questi anni ci hanno dato modo di farci sentire una famiglia. Così come voi stessi mi chiamate “fratellone”. Dovete continuare ad essere presenti, non mi abbandonate. Grazie di tutto».