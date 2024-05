Comune di Zungri: due Fiamingo si contendono la fascia di sindaco

Schieramenti civici per i due contendenti vicini però uno al Pd, l’altro a Fratelli d’Italia. Ecco le liste in campo. Non si ricandida l’attuale primo cittadino che è già al terzo mandato

Due liste in campo a Zungri per contendersi la guida politica del Municipio che attualmente vede quale sindaco Francesco Galati, al suo terzo mandato. La lista “Uniti per Zungri” vede candidato a primo cittadino l’attuale consigliere comunale di minoranza Serafino Fiamingo, vicino al Partito democratico. Questi i candidati al Consiglio comunale per la sua lista: Oreste Sorrentino (cl ‘70); Giuseppe Cimadoro (cl ‘73); Lorenzo Vallone (cl ’74, attuale consigliere comunale di minoranza); Luciano Fiamingo (cl ’75, attuale consigliere comunale di minoranza); Teodoro Monica (cl ‘75); Elisabetta Purita (cl ‘93); Maria Neve Vallone (cl 2003); Raffaele Pugliese (cl ‘96); Gerardo Pugliese (cl ‘97); Cristian Niglia (cl ‘97).

Per la lista “Progetto Zungri” si candida invece a sindaco Antonio Fiamingo, vicino a Fratelli d’Italia. Questi i candidati al Consiglio comunale per “Progetto Zungri”: Marianna Raffa (cl ‘86); Giuseppe Muzzupappa (cl ‘83); Gioacchino Raffa (cl ’86); Pietro Licastro (cl ‘97); Ignazio Francesco Di Gesu (cl ‘96); Domenico Vangeli (cl ‘81); Giovanni Mazzitelli (cl ‘82); Giusi Fiamingo (cl ‘89).

